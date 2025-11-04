Pensión Bienestar: ¿Qué beneficiarios cobrarán mañana 5 de noviembre?

Como ya es sabido, el calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. Los depósitos se empezaron a dispersar desde ayer, 3 de noviembre, y terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes son los beneficiarios que cobrarán mañana, 5 de noviembre, alguna de las pensiones ya mencionadas.

Además, cabe resaltar que Montiel aclaró que estos pagos solo corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de ciertos programas sociales, entre los que se encuentran:

Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad

3 mil 200 bimestrales

3 mil 200 bimestrales Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores

6 mil 200 bimestrales

6 mil 200 bimestrales Apoyo a Madres Trabajadoras

De los mil 650 a los 3 mil 720 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar

3 mil pesos bimestrales

De los mil 650 a los 3 mil 720 pesos bimestrales. 3 mil pesos bimestrales Sembrando Vida

6 mil 500 pesos mensuales

Estos son los beneficiarios que cobran mañana, 5 de noviembre

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán este primer miércoles, 5 de noviembre, son aquellos cuyo apellido inicie con la siguiente letra:

Miércoles 5 de noviembre | “C”

También es importante recordar que la titular de la secretaria ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

ESPECIAL/X/@A_MontielR

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar su economía.

