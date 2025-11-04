Pensión IMSS: ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las personas pensionadas?

La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social es una prestación económica periódica, temporal o vitalicia, a los trabajadores asegurados o sus beneficiarios , la cual se otorga cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

El objetivo es garantizar un sustento económico al trabajador, luego de que este se retira de la vida laboral activa, por la edad, invalidez, o en caso de fallecimiento, proteger a sus dependientes económicos.

En este sentido, son varios los derechos y obligaciones que deben de cumplir las personas pensionadas. A continuación lo explicamos.

¿Cuáles son los derechos de las personas pensionadas?

Las personas pensionadas tienen derecho a:

El pago de pensión conforme a la Ley del Seguro Social.

Aguinaldo anual.

Actualizaciones del monto de la pensión en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Solicitar y obtener la información completa y oportuna con respecto a los trámites que se realizan ante el IMSS.

Recibir en todo momento, por parte del personal del IMSS, un trato digno y eficiente.

En caso de fallecimiento, las personas beneficiarias recibirán una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, conforme a la Ley del Seguro Social, según las características de la pensión.

Asimismo, a parte del beneficio económico, la persona pensionada y sus beneficiarios tienen derecho a:

Recibir asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.

Servicio de hospitalización.

Atención médica especializada.

Acceso a centros vacacionales.

Actividades culturales y recreativas.

¿Cuáles son las obligaciones de las personas pensionadas?

Las personas pensionadas tienen la obligación de:

Comprobar supervivencia al residir en el extranjero.

Mantener actualizada la información personal ante el IMSS, incluyendo a las personas asignatarias, quienes deberán mantener actualizada su información ante el IMSS, misma que deberá coincidir con su identificación oficial, CURP y la base de datos del Registro Nacional de Población.

Comunicar cualquier situación que modifique la condición de persona pensionada conforme a la ley y disposiciones complementarias.

Notificar al instituto en caso de cambiar de domicilio de forma permanente, ya sea dentro de México o en el extranjero.

