Pensión Bienestar confirma que beneficiarios que cumplan estos requisitos cobrarán 6 mil pesos en julio 2026

La Pensión Bienestar confirmó que los beneficiarios que cumplan ciertos requisitos cobrarán 6 mil 400 pesos en julio 2026. Este depósito corresponde al cuarto bimestre del año y mantiene el apoyo económico directo para la población adulta mayor en la República Mexicana.

El programa social opera bajo un mandato constitucional que garantiza un ingreso básico universal. La entrega de los recursos se realiza de manera bimestral y sin intermediarios, con el propósito de asegurar que el dinero llegue íntegro a las cuentas de los derechohabientes registrados.

Requisitos de la Pensión Bienestar

Para formar parte del padrón oficial, el lineamiento principal exige que la persona tenga 65 años cumplidos. Asimismo, es necesario acreditar la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, y residir actualmente dentro del territorio nacional de manera permanente.

Para corroborar el cumplimiento de estos requisitos, los solicitantes debieron presentar una serie de documentos en los módulos de atención durante su registro. Se solicita una identificación oficial vigente, el acta de nacimiento legible, la Clave Única de Registro de Población de impresión reciente y un comprobante de domicilio con una antigüedad menor a seis meses.

La dispersión de los fondos se ejecuta exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que también es necesario contar con este plástico.

La organización de los depósitos se rige por un calendario alfabético basado en la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Este método permite ordenar la afluencia en las sucursales bancarias y evitar aglomeraciones al momento de retirar el efectivo en los cajeros automáticos.

Figura del auxiliar en la Pensión Bienestar

El esquema del programa contempla la figura de una persona auxiliar, quien puede representar al adulto mayor en los trámites. Para registrar a este representante, se debe presentar la misma documentación oficial que se exige al titular, garantizando la transparencia del proceso administrativo.

Durante los periodos de incorporación, se habilitan sedes en las entidades federativas para atender a los nuevos solicitantes. El personal del gobierno revisa que los expedientes cumplan con las normativas vigentes antes de aprobar la entrega de la tarjeta bancaria y el alta en el sistema.

Se recomienda a la población consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer las fechas exactas de pago. Mantenerse informado mediante medios verificados previene fraudes y asegura que los adultos mayores dispongan de sus recursos en tiempo y forma durante este mes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB