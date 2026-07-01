Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de agosto 2026 según el calendario

Si eres pensionado en México, organizar tus gastos es vital. Para agosto de 2026, el calendario oficial tiene un "pago adelantado" para algunos beneficiarios, mientras que otros cobrarán el primer día del mes. Conoce las fechas exactas para disponer de tu dinero sin contratiempos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han hecho oficiales las fechas en las que dispersarán los recursos correspondientes al octavo mes del año.

Esta información es muy importante para millones de personas que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, pago de servicios y compra de medicamentos.

A diferencia de otros meses donde los fines de semana o días festivos obligan a modificar las fechas, en esta ocasión el calendario permite una dispersión fluida y, en un caso particular, un beneficio anticipado.

¿Cuándo deposita el ISSSTE la pensión de agosto 2026?

Los afiliados a la Pensión del ISSSTE recibirán excelentes noticias, ya que su depósito se realizará de forma anticipada: esto se debe a que, de acuerdo con las normativas de la institución, los recursos se liberan el último día hábil del mes previo al pago correspondiente.

Por lo tanto, el pago de agosto de 2026 estará disponible en las cuentas bancarias desde el jueves 30 de junio de 2026.

Este adelanto permite a los jubilados y pensionados disponer de su dinero antes de que comience oficialmente el mes de julio, facilitando la planificación financiera.

Es importante recordar que este depósito incluye únicamente el monto ordinario de la pensión, sin prestaciones adicionales programadas para este periodo del año.

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Fecha exacta del pago para pensionados del IMSS

Por su parte, los beneficiarios de la Pensión IMSS mantienen su esquema tradicional de cobro sin modificaciones extraordinarias.

La regla general de esta dependencia establece que los depósitos se efectúan el primer día hábil de cada mes y, en consecuencia, el pago de la pensión de agosto se realizará el lunes 3 de agosto de 2026.

Los recursos estarán disponibles desde las primeras horas del día en las cuentas bancarias que los beneficiarios proporcionaron al momento de realizar su trámite de pensión.

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Recomendaciones y qué hacer si no llega tu pago

Las autoridades de ambas instituciones de salud y seguridad social han emitido una serie de recomendaciones para garantizar que el cobro de la pensión se realice de manera segura y eficiente.

Durante los primeros días de pago, las sucursales bancarias suelen presentar una alta afluencia de personas, por lo que se sugiere tomar precauciones.

Por eso, te dejamos esta lista de consejos para el cobro de tu pensión:

Evita aglomeraciones: Acude al banco uno o dos días después de la fecha de depósito para reducir el tiempo de espera.

Acude al banco uno o dos días después de la fecha de depósito para reducir el tiempo de espera. Usa canales digitales: Utiliza la banca móvil para verificar que el saldo ya esté reflejado antes de salir de casa.

Utiliza la banca móvil para verificar que el saldo ya esté reflejado antes de salir de casa. Paga con tarjeta: Recuerda que tu tarjeta de débito es aceptada en la mayoría de los supermercados y farmacias, por lo que no es estrictamente necesario retirar todo el efectivo.

Recuerda que tu tarjeta de débito es aceptada en la mayoría de los supermercados y farmacias, por lo que no es estrictamente necesario retirar todo el efectivo. Cuidado con extraños: No aceptes ayuda de personas desconocidas al utilizar los cajeros automáticos.

Si por alguna razón el depósito no se refleja en tu cuenta en las fechas estipuladas, existen canales oficiales para levantar un reporte.

Los pensionados del IMSS pueden comunicarse al número telefónico 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3, correspondiente a "Pensionados", para recibir asistencia de un asesor.

En el caso del ISSSTE, los afectados pueden acudir directamente a su delegación correspondiente o comunicarse a los números de atención ciudadana de la institución para verificar el estatus de su transferencia.

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