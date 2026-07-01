Próximo partido de México en el Mundial 2026: fecha, hora y posible rival tras triunfo ante Ecuador

Luego del triunfo ante Ecuador, la atención se centra en el próximo partido de México dentro del Mundial 2026. Los aficionados buscan conocer la fecha, la hora y el posible rival del conjunto nacional en los octavos de final. El equipo aseguró su permanencia en el torneo tras superar los dieciseisavos de final.

La victoria por dos goles a cero sobre la escuadra sudamericana ocurrió el martes en el Estadio Ciudad de México. Este resultado permitió al cuadro local instalarse en la etapa de octavos de final. El funcionamiento del equipo mostró orden táctico frente a la portería contraria.

Con este avance, la selección nacional disputará el quinto partido del certamen. Este hecho representa un hito en la historia del equipo, superando la tendencia de ediciones anteriores, lo que se debe también a la nueva organización de la competencia. La plantilla mantiene el invicto y registra su mejor actuación en un arranque mundialista.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

La organización estableció que el compromiso de octavos de final se llevará a cabo el domingo 5 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro del país. La sede para este enfrentamiento continuará siendo el recinto de la capital mexicana.

En cuanto al contrincante, el cuadro tricolor se medirá ante un representante europeo o africano. Las llaves del torneo indican que el oponente saldrá de la serie entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Ambos equipos presentan estilos de juego contrastantes.

El encuentro que definirá al adversario se desarrollará durante la jornada de este miércoles.

Un paso perfecto en el torneo

El camino del equipo anfitrión se caracteriza por un rendimiento sin derrotas. Durante la fase de grupos, el conjunto sumó nueve unidades tras tres victorias consecutivas. Este paso consolidó al equipo en la primera posición del Grupo A, demostrando dominio sobre sus oponentes.

Los marcadores en la primera ronda reflejan el equilibrio en el campo. El debut resultó en un triunfo de dos a cero frente a Sudáfrica, seguido de una victoria por la mínima ante Corea. El cierre culminó con un tres a cero contra Chequia.

La solidez defensiva es uno de los aspectos destacados del equipo. Hasta el momento, la portería nacional no ha recibido anotaciones en los cuatro encuentros disputados. El trabajo conjunto de los zagueros y el guardameta ha neutralizado los ataques rivales de manera efectiva.

La fase de eliminación directa continuará definiendo a los clasificados para los cuartos de final. Mientras tanto, la selección mexicana enfoca sus recursos en afinar detalles técnicos para su siguiente aparición. La expectativa se mantiene de cara al compromiso dominical que definirá su permanencia.

¿Y si sí?

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB