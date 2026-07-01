En redes sociales y diversos portales ha vuelto a circular la versión de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a imponer multas automáticas a quienes realicen depósitos en efectivo superiores a algunos cuando miles de pesos durante julio de 2026. Sin embargo, ¿qué dice realmente la autoridad fiscal? Aquí te contamos los detalles.

¿Cuál es el monto que deben reportar los bancos al SAT?

De acuerdo con la legislación vigente, los bancos deben informar al SAT cuando una persona acumule más de 15 mil pesos en depósitos en efectivo durante un mismo mes, ojo, solo considerando las cuentas que tenga en un mismo banco.

Es importante destacar que este reporte es únicamente de carácter informativo. Es decir, el hecho de que un banco notifique estos movimientos no significa que el contribuyente será sancionado o que deba pagar un impuesto adicional por el simple hecho de depositar dinero en efectivo.

La antigua Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que gravaba estos movimientos, fue eliminada desde el 1 de enero de 2014, por lo que actualmente ya no existe ese impuesto.

¿Cuándo sí podrías tener problemas con el SAT?

Aunque el depósito por sí solo no genera una sanción, la autoridad puede revisar los movimientos bancarios cuando detecte diferencias entre los ingresos declarados y los recursos que ingresan a las cuentas de un contribuyente.

Si durante una auditoría no es posible demostrar el origen legal de los recursos mediante contratos, comprobantes fiscales, recibos, estados de cuenta u otra documentación, el SAT podría considerar esos depósitos como ingresos no declarados.

En estos casos, la autoridad puede determinar impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y las multas que correspondan conforme al Código Fiscal de la Federación. Es decir, la sanción deriva de las inconsistencias fiscales y no del monto del depósit-o.

¿Qué recomienda el SAT?

El SAT recomienda que las personas físicas y morales mantengan un adecuado control de sus operaciones financieras y conserven la documentación que respalde el origen de los recursos depositados.

Asimismo, recuerda que todos los ingresos sujetos al pago de impuestos deben declararse correctamente, independientemente de si fueron recibidos mediante efectivo, transferencias electrónicas, cheques u otros medios de pago.

Quienes realizan actividades empresariales, profesionales, comerciales o de arrendamiento deben asegurarse de emitir los comprobantes fiscales correspondientes y presentar sus declaraciones conforme a su régimen tributario.

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AO

