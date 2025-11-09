Pensión Bienestar: ¿Cómo puedes usar tu tarjeta de pagos?

Las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar suelen usar su tarjeta de pagos únicamente para retirar en efectivo el monto de los pagos, sin embargo, el plástico tiene también puede emplearse de otras maneras.

La tarjeta de pagos es emitida por el Banco del Bienestar, la institución financiera mediante la cual el Gobierno de México dispersa los recursos económicos de los Programas del Bienestar. Este es el único medio de pago de apoyos como las distintas pensiones del Bienestar, la Beca Rita Cetina, las Becas Benito Juárez, entre otros.

¿Cómo usar la tarjeta de pagos de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el portal web oficial de Programas para el Bienestar, estas son las diferentes maneras en las que se puede usar la tarjeta del Banco del Bienestar:

Pagar en establecimiento que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros

Retirar dinero en ventanillas de la institución bancaria o en cajeros automáticos

Mantener recursos en tu cuenta y ahorrarlos

Recibir depósitos, incluso si son de otras instituciones financieras

Por seguridad, al momento de recibir el plástico, es recomendable cambiar el NIP en un cajero del Banco del Bienestar, evitando combinaciones fáciles como la fecha de nacimiento o una serie de números consecutivos.

A través de la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS, puedes conocer el saldo de tu tarjeta, además de consultar los movimientos de tu cuenta.

Cabe decir que, debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total de pago el mismo día de su retiro.

