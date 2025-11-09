Inegi reportó caída interanual de la inversión privada

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , la inversión fija bruta en México cayó un 10.4 % interanual en agosto de 2025 debido a los retrocesos anuales del 7.4 % en la construcción y del 13.7 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada cayó un 9 % interanual, mientras que la pública se desplomó un 21.2 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7.3 % interanual en los primeros ocho meses del año, con retrocesos del 5.9 % en la construcción y de 8.8 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada también decreció un 5.4 % interanual de enero a agosto y la pública un 31.5 %.

Por otro lado, la inversión cayó un 2.7 % en agosto frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por el retroceso mensual del 3.1 % en la maquinaria y equipo, que se sumó a una caída del 1.5 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1.5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0.6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3.4 % anual en 2024 y se disparó el 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas ( nearshoring ).

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18.2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

