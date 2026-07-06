¿Freno al dólar? Así amanece el tipo de cambio frente al peso este 6 de julio

Tras la sacudida de la semana pasada, el peso mexicano respira y mantiene a raya al billete verde. Este lunes 6 de julio de 2026, el dólar estadounidense inició la jornada en México sin sobresaltos.

De acuerdo con los datos matutinos de Google Finance, la divisa norteamericana se ubicó en los $17.48 pesos a las 07:11 horas (CDMX). Esta cifra representa una variación mínima del 0.04% en comparación con la jornada anterior, confirmando la pausa en la escalada de la moneda extranjera. Las recientes novedades sobre el T-MEC habían empujado la moneda al alza, generando incertidumbre entre los inversionistas.

Cómo se cotizó el dólar el viernes 3 de julio

Para entender el panorama actual, es vital mirar al cierre de la semana pasada. El viernes anterior, la moneda cerró con una cotización de $17.47 pesos por unidad, estableciendo la base de esta tendencia.

Tipo de cambio FIX publicado en el DOF este lunes 6 de julio

El Diario Oficial de la Federación (DOF) suele reflejar el promedio del mercado. Para este inicio de semana, el tipo de cambio oficial se alinea con la estabilidad mostrada, cotizándose en los $17.4758 pesos.

Cotización del dólar HOY en bancos de México

En las ventanillas de las principales instituciones financieras, el dólar refleja esta misma tendencia de apertura. Aunque cada banco ajusta sus márgenes.

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.10 Banco Azteca 16.90 18.14 BBVA Bancomer 16.50 17.88 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.91 17.91 Scotiabank 17.00 18.10

Se recomienda mantenerse atento a los próximos reportes económicos para anticipar cualquier nuevo movimiento en la cotización de la divisa estadounidense.

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AS