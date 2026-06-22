El peso mexicano inicia la jornada de este lunes con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense. Conocer el tipo de cambio hoy te permite planear mejor tus compras internacionales, remesas o inversiones, en un mercado atento a los movimientos del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed).

Durante las primeras horas del 22 de junio de 2026, la moneda estadounidense se cotiza en un promedio de 17.33 pesos en el mercado interbancario.

Esta cifra representa un ajuste mínimo respecto al cierre del viernes, reflejando un entorno de cautela entre los inversionistas globales.

El Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio FIX en 17.3247 pesos por dólar para solventar obligaciones en el país denominadas en moneda extranjera.

La estabilidad actual responde a la asimilación de datos económicos recientes tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos.

Cotización en ventanillas bancarias

Para quienes buscan realizar operaciones físicas, el precio varía dependiendo de la institución financiera elegida.

A continuación, se detalla el precio de compra y venta en las principales entidades del país para este inicio de semana.

Banco Compra Venta Afirme $16.30 $17.90 Banco Azteca $16.35 $17.94 Banorte $16.15 $17.65 BBVA $16.36 $17.80 Banamex $16.79 $17.78

Para quien desee vender, destaca el precio de compra de Banamex como el de mayor rendimiento, mientras que para comprar el banco con la cuota más baja es Banorte.

Factores internacionales que presionan la moneda

En el ámbito global, el dólar mantiene su posición debido a los flujos de capital que buscan instrumentos de menor riesgo. Los mercados financieros siguen de cerca las próximas decisiones de política monetaria que emitirá la Reserva Federal. En ese sentido, las tasas de interés en economías desarrolladas continúan influyendo directamente en el comportamiento de divisas emergentes.

Los precios de las materias primas también juegan un papel fundamental en la cotización diaria de la moneda nacional. Por otro lado, los mercados miran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con especial atención a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Perspectivas para el resto de la semana

Con estas condiciones internacionales, los analistas financieros anticipan que el tipo de cambio se mantendrá en el rango de los 17.20 a 17.40 pesos en los próximos días.

Los indicadores de inflación que se publicarán esta semana serán determinantes para definir la tendencia a corto plazo del mercado cambiario.

Monitorear estos indicadores permite a empresas y ciudadanos anticipar movimientos en sus finanzas personales y tomar decisiones informadas sobre sus recursos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB