El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en días recientes por la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. Fue a partir del pasado 3 de noviembre empezó la dispersión económica —correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre de este 2025— de cinco Pensiones para el Bienestar: Los depósitos se están realizando por orden alfabético según la letra del primer apellido. Si necesitas consultar tu saldo antes de dirigirte a cualquier banco, en esta nota te contamos cómo hacerlo vía llamada telefónica. El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para que los y las beneficiarias consulten el saldo de su tarjeta: el 800 900 2000, un número gratuito y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Al comunicarte, escucharás un menú de opciones. Presiona la tecla “1” para acceder a la consulta de saldo de tu tarjeta. Considera que cuando son días de depósito, siempre escucharás una pre-grabación indicando los días de dispersión del apoyo, no es necesario que esperes a que termine la grabación; puedes picar desde el comienzo la tecla “1”. Posteriormente, deberás ingresar los datos solicitados, los cuales son:Después de ingresar esta información, el sistema automatizado te informará el saldo disponible en tu tarjeta. Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de sus sucursales. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO