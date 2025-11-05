El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en días recientes por la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. Fue a partir del pasado 3 de noviembre empezó la dispersión económica —correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre de este 2025— de cinco Pensiones para el Bienestar:

Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad

3 mil 200 bimestrales

3 mil 200 bimestrales Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores

6 mil 200 bimestrales

6 mil 200 bimestrales Apoyo a Madres Trabajadoras

De los mil 650 a los 3 mil 720 pesos bimestrales.

De los mil 650 a los 3 mil 720 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar

3 mil pesos bimestrales

3 mil pesos bimestrales Sembrando Vida

6 mil 500 pesos mensuales

Los depósitos se están realizando por orden alfabético según la letra del primer apellido. Si necesitas consultar tu saldo antes de dirigirte a cualquier banco, en esta nota te contamos cómo hacerlo vía llamada telefónica.

¿Cómo consultar mi saldo de la Tarjeta del Bienestar?

El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para que los y las beneficiarias consulten el saldo de su tarjeta: el 800 900 2000 , un número gratuito y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Al comunicarte, escucharás un menú de opciones. Presiona la tecla “1” para acceder a la consulta de saldo de tu tarjeta.

Considera que cuando son días de depósito, siempre escucharás una pre-grabación indicando los días de dispersión del apoyo, no es necesario que esperes a que termine la grabación; puedes picar desde el comienzo la tecla “1”. Posteriormente, deberás ingresar los datos solicitados, los cuales son:

Número de tarjeta

Año de nacimiento

Después de ingresar esta información, el sistema automatizado te informará el saldo disponible en tu tarjeta. Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de sus sucursales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



