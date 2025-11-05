Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Así puedes consultar tu saldo por llamada telefónica

El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para consultar el saldo de la tarjeta los siete días de la semana

Por: El Informador

Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar. ESPECIAL

Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar. ESPECIAL

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en días recientes por la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. Fue a partir del pasado 3 de noviembre empezó la dispersión económica —correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre de este 2025— de cinco Pensiones para el Bienestar: 

  • Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad
    3 mil 200 bimestrales
  • Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores
    6 mil 200 bimestrales
  • Apoyo a Madres Trabajadoras
    De los mil 650 a los 3 mil 720 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar
    3 mil pesos bimestrales
  • Sembrando Vida
    6 mil 500 pesos mensuales

Los depósitos se están realizando por orden alfabético según la letra del primer apellido. Si necesitas consultar tu saldo antes de dirigirte a cualquier banco, en esta nota te contamos cómo hacerlo vía llamada telefónica. 

Lee: Pensión Bienestar: ¿Qué beneficiarios cobrarán mañana 5 de noviembre?

¿Cómo consultar mi saldo de la Tarjeta del Bienestar?

El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para que los y las beneficiarias consulten el saldo de su tarjeta: el 800 900 2000, un número gratuito y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Al comunicarte, escucharás un menú de opciones. Presiona la tecla “1” para acceder a la consulta de saldo de tu tarjeta. 

Considera que cuando son días de depósito, siempre escucharás una pre-grabación indicando los días de dispersión del apoyo, no es necesario que esperes a que termine la grabación; puedes picar desde el comienzo la tecla “1”. Posteriormente, deberás ingresar los datos solicitados, los cuales son:

  • Número de tarjeta
  • Año de nacimiento

Mira: Pensión Bienestar: ¿Suspenderán pagos el día 20 de noviembre?

Después de ingresar esta información, el sistema automatizado te informará el saldo disponible en tu tarjeta. Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de sus sucursales. 

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO

 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones