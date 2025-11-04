Como ya es sabido, el calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. Los depósitos se comenzaron a dispersar desde ayer, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos si habrá pago el día 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

Montiel aclaró que los pagos corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de ciertos programas sociales, entre los que se encuentran:

Pensión para el Bienestar de para Personas con Discapacidad

3 mil 200 bimestrales

3 mil 200 bimestrales Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores

6 mil 200 bimestrales

6 mil 200 bimestrales Apoyo a Madres Trabajadoras

Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años: Mil 650 pesos bimestrales.

Niñas y niños con discapacidad, recién nacidos y hasta los 6 años: 3 mil 720 pesos bimestrales.

Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años: Mil 650 pesos bimestrales. Niñas y niños con discapacidad, recién nacidos y hasta los 6 años: 3 mil 720 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar

3 mil pesos bimestrales

3 mil pesos bimestrales Sembrando Vida

6 mil 500 pesos mensuales

¿Calendario de pagos se suspenderá el 20 de noviembre?

Las Pensiones del Bienestar suspenderán pagos el próximo lunes, 17 de noviembre, por ser un día de descanso obligatorio, por lo tanto, el día jueves, 20 de noviembre, no se suspenderán los depósitos; ¿por qué?

De acuerdo con cambios realizados por el gobierno desde hace un par de años, los días festivos siempre se recorren al lunes si estos caen entre semana — para juntarlos con los sábados y domingos, habitualmente, de descanso—, para formar un megapuente.

Ahora, según el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán el jueves, 20 de noviembre, serán aquellos cuyo apellido inicie con la letra “P” y “Q”. Es importante recordar que la dependencia del bienestar ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

