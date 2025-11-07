Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago este fin de semana?

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en días recientes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos si los beneficiarios recibirán mañana y pasado, 8 y 9 de noviembre, pago de la pensión.

Cabe resaltar que Montiel especificó que estos pagos solo corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de ciertos programas sociales, cómo: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

¿Quiénes reciben su pago este fin de semana?

De acuerdo con el calendario oficial de Pensiones del Bienestar, los sábados y domingos son días inhábiles para el banco, por lo tanto, a ningún beneficiario le corresponde, como tal, cobrar.

Sin embargo, dado que los cajeros permanecen disponibles cualquier día de la semana, considera que los beneficiarios que recibieron su apoyo hoy, 7 de noviembre, podrían acudir a estos durante este fin. Recuerda que los apellidos que ya cobraron corresponden a las letras:

D | E | F

La secretaria, por otro lado, ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

