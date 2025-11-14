Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago HOY 14 de noviembre

Desde inicios de este mes de noviembre, se difundió el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida por la propia secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la dispersión de pagos que arrancó el lunes 3 de noviembre, terminará el próximo 27 para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Es importante recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago HOY viernes 14 de noviembre?

Según el calendario oficial, hoy viernes 14 de noviembre reciben su depósito quienes inician su primer apellido con la letra "M".

Aquí te compartimos el calendario completo:

Monto por programa

Pensión Adultos Mayores: $6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

