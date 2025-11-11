Buen Fin 2025: ¿De cuánto serán los descuentos en multas viales y refrendo?

Con motivo del Buen Fin 2025, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, anunció descuentos en multas y recargos en trámites de refrendo vehicular y multas de vialidad y tránsito.

El descuento aplicado en multas y recargos por la omisión del refrendo será del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en internet.

Mientras tanto, los descuentos aplicados en multas administrativas, estatales de Vialidad y Tránsito (fotoinfracciones) serán del 50% pagando en las oficinas y 60% pagando en línea.

Los contribuyentes podrán acceder a estos descuentos de una manera sencilla. “Estamos preparando operativos importantes, sobre todo para el tema de la verificación y sustitución de placas, estamos preparando temas importantes para que los contribuyentes puedan aprovechar una serie de descuentos y beneficios que les van a permitir de alguna manera ponerse al día”, comentó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

Los descuentos estarán vigentes del 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre del 2025.

De acuerdo con la información, se ampliarán los horarios de atención en las oficinas recaudatorias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismas que abrirán de lunes a viernes 08:00 a 18:00 horas y sábado 09:00 a 14:00 horas.

Adicionalmente, habrá un horario nocturno únicamente en la Oficina Recaudadora N.º 135 el cual se extenderá de lunes a viernes 08:00 am a 22:00 horas.

Los contribuyentes también podrán tener el beneficio de meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes. Además, hay otros medios de pago como tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias.

MV