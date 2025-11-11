Habrá descuentos en multas y recargos en trámites de refrendo vehicular y multas de vialidad y tránsito, esto con motivo del Buen Fin 2025, anunció la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.El descuento aplicado en multas y recargos por la omisión del refrendo será del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en internet.Por otro lado, los descuentos aplicados en multas administrativas, estatales de Vialidad y Tránsito (fotoinfracciones) serán del 50% pagando en las oficinas y 60% pagando en línea.“Estamos preparando operativos importantes, sobre todo para el tema de la verificación y sustitución de placas, estamos preparando temas importantes para que los contribuyentes puedan aprovechar una serie de descuentos y beneficios que les van a permitir de alguna manera ponerse al día”, comentó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.El periodo en el que estos descuentos permanecerán vigentes será del 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre del 2025.Además, se ampliarán los horarios de atención en las oficinas recaudatorias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismas que abrirán de lunes a viernes 08:00 a 18:00 horas y sábado 09:00 a 14:00 horas.También habrá un horario nocturno únicamente en la Oficina Recaudadora N.º 135 el cual se extenderá de lunes a viernes 08:00 am a 22:00 horas.Incluso, los contribuyentes podrán tener el beneficio de meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes. Además, hay otros medios de pago como tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias.También se anunció un programa de regularización fiscal de contribuyentes que contempla descuentos en multas y recargos que contemplan la condonación por facultades de comprobación, condonación por incumplimiento en la presentación de declaraciones, condonación por incumplimiento de obligaciones fiscales y condonación por determinación de contribuciones/PAE.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV