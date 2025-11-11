Habrá descuentos en multas y recargos en trámites de refrendo vehicular y multas de vialidad y tránsito, esto con motivo del Buen Fin 2025, anunció la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.

El descuento aplicado en multas y recargos por la omisión del refrendo será del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en internet.

Por otro lado, los descuentos aplicados en multas administrativas, estatales de Vialidad y Tránsito (fotoinfracciones) serán del 50% pagando en las oficinas y 60% pagando en línea.

“Estamos preparando operativos importantes, sobre todo para el tema de la verificación y sustitución de placas, estamos preparando temas importantes para que los contribuyentes puedan aprovechar una serie de descuentos y beneficios que les van a permitir de alguna manera ponerse al día”, comentó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

El periodo en el que estos descuentos permanecerán vigentes será del 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre del 2025.

Además, se ampliarán los horarios de atención en las oficinas recaudatorias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismas que abrirán de lunes a viernes 08:00 a 18:00 horas y sábado 09:00 a 14:00 horas.

También habrá un horario nocturno únicamente en la Oficina Recaudadora N.º 135 el cual se extenderá de lunes a viernes 08:00 am a 22:00 horas.

Incluso, los contribuyentes podrán tener el beneficio de meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes. Además, hay otros medios de pago como tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias.

También se anunció un programa de regularización fiscal de contribuyentes que contempla descuentos en multas y recargos que contemplan la condonación por facultades de comprobación, condonación por incumplimiento en la presentación de declaraciones, condonación por incumplimiento de obligaciones fiscales y condonación por determinación de contribuciones/PAE.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV