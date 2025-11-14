Buen Fin 2025: ¿Cuándo y a qué hora termina el periodo de descuentos?

La edición del Buen Fin 2025 inició formalmente el pasado jueves 13 de noviembre, por lo que miles de comercios en México, incluidas grandes cadenas como Liverpool, ofertan a sus clientes productos con atractivos descuentos. En este escenario, aquí te decimos hasta cuándo puedes aprovechar estas oportunidades.

Con motivo de su decimoquinto aniversario, la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, confirmó que la campaña de descuentos durará más este año en comparación con los eventos de años anteriores. De este modo, el Buen Fin se extiende por un total de cinco días, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

¿A qué hora termina El Buen Fin 2025?

Como se mencionó anteriormente, conforme al calendario oficial del programa, el último día del Buen Fin 2025 será el próximo lunes 17 de noviembre, que coincide con la jornada de asueto por la conmemoración de la lucha por la Revolución Mexicana.

Las ofertas se podrán aprovechar hasta el horario de cierre de las tiendas participantes, sin embargo, en línea los descuentos estarán disponibles hasta las 23:59 horas de ese mismo día.

¿Qué tiendas participan en El Buen Fin 2025?

Algunos de los comercios que participan en el Buen Fin 2025 son:

Mercado Libre

Amazon

Walmart

Coppel

Liverpool

Cinemex

Chedraui

The Home Depot

Sears

Volaris

Adidas

El Palacio de Hierro

Petco

Ikea

Office Depot

Farmacias Guadalajara

Elektra

Recomendaciones para comprar en El Buen Fin 2025

Procurar el pago con tarjetas para evitar cargar efectivo

Preferir comercios formales

En compras en línea, asegurarse de que las páginas sean oficiales

Solo utilizar créditos que puedas pagar

Guardar comprobantes y tomar capturas de pantalla para realizar reclamaciones si es necesario

Compara productos en distintos comercios para optar por la mejor opción

Para presentar queja o denuncia de establecimientos comerciales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de la ciudadanía los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

