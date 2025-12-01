Pensión IMSS e ISSSTE: Pago hoy el lunes 1 diciembre 2025, ¿quiénes lo reciben?

El calendario de pagos de 2025 para la Pensión IMSS e ISSSTE quedó definido desde inicios del año, lo que permitió a jubilados y pensionados planear sus gastos de manera anticipada. Durante los once meses pasados hubo diferencias en las fechas entre ambas instituciones, y lo mismo ocurrió en el mes de diciembre que arranca este día: un grupo recibió su pago antes de que terminara el mes pasado, mientras otro tuvo que esperar hasta hoy lunes para que se les pagara el dinero que les corresponde.

¿Quiénes reciben hoy lunes su pago de la Pensión: IMSS e ISSSTE?

Con el arranque de diciembre 2025, ambos institutos no indicaron cambio alguno en sus calendarios oficiales de pago, por lo que las fechas exactas en las que todo beneficiario verá reflejado el dinero en sus cuentas se conoce desde inicios de año.

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se sabe que se realiza el depósito el primer día hábil de cada mes, lo que significa que los pensionados reciben su dinero hoy lunes 1 de diciembre de 2025. No se estableció ningún ajuste, retraso ni adelanto, por lo que los fondos se liberan a partir de este día. El pago se deposita directamente en las cuentas bancarias registradas ante el IMSS.

La Pensión del IMSS corresponde a trabajadores que cumplen con los requisitos del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, aplicable en casos de edad avanzada, accidente o enfermedad.

En contraste con el esquema del IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para diciembre, el pago del mes se liberó desde el pasado viernes 28 de noviembre, por lo que los jubilados y pensionados del organismo cuentan con sus recursos desde ese día. Este adelanto se implementa de forma habitual.

Entonces, hoy lunes 1 de diciembre reciben su pago únicamente los beneficiarios de la Pensión del IMSS, mientras que los del ISSSTE ya cuentan con su dinero desde el 28 de noviembre. Ambos institutos mantienen los criterios previstos en sus calendarios, asegurando una dispersión ordenada y sin modificaciones de última hora.

