El programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, coordinado por la Secretaría del Bienestar, avanza con firmeza en su calendario operativo. Tras haber superado la primera mitad del año y los periodos de veda electoral, las dinámicas de distribución económica han regresado a su total normalidad en las 32 entidades del país.

Para este ejercicio fiscal, los beneficiarios han visto un incremento significativo en sus tarjetas bancarias. El monto oficial quedó establecido en 6 mil 400 pesos bimestrales , una cifra que busca contrarrestar los efectos de la inflación y garantizar una vejez digna para los sectores más vulnerables de la población mexicana.

A partir de este momento, la duda más frecuente entre los derechohabientes y sus familias es saber con precisión cuántas dispersiones quedan vigentes y en qué periodos específicos del año verán reflejado el dinero en sus cuentas bancarias del Banco del Bienestar.

Los meses clave: ¿cuándo caen los depósitos de 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación vigentes para el programa federal, el apoyo económico se entrega de manera bimestral, lo que significa que el año se divide en seis periodos de pago. Al haber cruzado el umbral del mes de julio, el esquema financiero entra en su recta final con fechas muy claras de dispersión.

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A los adultos mayores incorporados formalmente al programa todavía les resta por recibir un total de tres pagos antes de que concluya el año en curso. Estos depósitos corresponden a los últimos tres bimestres del ejercicio fiscal y se realizarán de manera escalonada siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los beneficiarios.

Los periodos exactos en los que la Secretaría del Bienestar liberará los recursos de 6 mil 400 pesos quedan distribuidos de la siguiente manera en el calendario oficial:

El cuarto pago del año corresponde al bimestre de Julio-Agosto (a depositarse a lo largo de julio ).

corresponde al bimestre de Julio-Agosto (a depositarse a lo largo de ). El quinto depósito cubre el periodo de Septiembre-Octubre (a depositarse a lo largo de septiembre ).

cubre el periodo de Septiembre-Octubre (a depositarse a lo largo de ). El sexto y último pago del año pertenece al bimestre de Noviembre-Diciembre (a depositarse a lo largo de noviembre).

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¿Cómo y dónde cobrar el apoyo económico sin contratiempos?

La dispersión de los recursos económicos se realiza de forma directa y sin intermediarios a través del sistema financiero del Gobierno de México. Para garantizar el orden en las sucursales, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia de respetar el calendario oficial por letras.

La única vía autorizada y segura para recibir los 6 mil 400 pesos es la Tarjeta del Bienestar. Las autoridades ambientales y financieras recuerdan constantemente que las tarjetas de la banca privada tradicional ya no operan como canales de recepción para este programa social de carácter constitucional.

Los adultos mayores pueden disponer de su efectivo acudiendo directamente a las ventanillas o cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin pagar ningún tipo de comisión. Asimismo, el plástico bancario funciona en establecimientos comerciales, por lo que no es estrictamente necesario retirar todo el dinero en efectivo el mismo día del depósito, evitando largas filas y aglomeraciones innecesarias.

JM