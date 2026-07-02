El vehículo eléctrico Olinia ha pasado del diseño a la fase de producción, despertando un interés masivo entre gobiernos y ciudadanos. Con la apertura a una inversión mixta y privada, el proyecto promete transformar la movilidad nacional, marcando un hito en la estrategia industrial y tecnológica de esta administración.

Hay "mucha demanda" para comprar autos Olinia: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay mucha demanda de gobiernos estatales y de ciudadanos por adquirir en un futuro un Olinia , el vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno federal.

La Mandataria federal recordó que, en este momento, Olinia se encuentra en la fase de producción del vehículo en donde se busca que haya inversión mixta y en donde no solo sea el Estado mexicano , sino que también haya inversión de empresas automotrices privadas.

"Ya pasamos la fase de diseño y ahora estamos en la fase de producción. El objetivo es que haya una inversión mixta, que no solo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de algunas otras empresas que ya tienen la facilidad, por ejemplo, de tener agencias de distribución en distintos lugares y que ya fabrican algunos vehículos".

"Entonces, está en un proceso para poder lanzar una especie de concurso para ver quiénes estarían en condiciones de asociarse, y además un cambio o algunos cambios en algunas normas que son indispensables para el desarrollo tanto Olinia como otros mini vehículos eléctricos, y que permite ya avanzar. Y sí, hay mucha demanda. No solamente de gobiernos, sino también de la gente que les gustó el vehículo", indicó.

¿Qué es Olinia y para qué fue diseñado?

De acuerdo con el equipo responsable del proyecto, Olinia fue concebido como un vehículo eléctrico destinado principalmente a trayectos urbanos.

La unidad alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, una característica que, según sus desarrolladores, responde a las necesidades de movilidad dentro de las ciudades mexicanas.

Además, cuenta con una batería diseñada para enfrentar las pendientes características de diversas zonas urbanas del país y ofrecer una autonomía suficiente para completar una jornada laboral de entre 8 y 12 horas. Otro detalle destacado es que cada vehículo incluye una llanta de refacción instalada en la parte trasera.

Capacidad para seis pasajeros y accesibilidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la capacidad de transporte de la unidad. El Gobierno de México explicó que Olinia puede trasladar hasta seis personas sentadas, todas con cinturón de seguridad.

El diseño también incorpora diversas agarraderas similares a las que suelen encontrarse en las combis utilizadas en el transporte colectivo. Asimismo, el proyecto contempla criterios de accesibilidad para garantizar el derecho universal a la movilidad.

Según los desarrolladores, la configuración interior permite que personas que utilizan silla de ruedas puedan viajar con mayor facilidad.

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OA