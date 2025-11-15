En el año de 1793, un centavo ("penny") podía comprarte una galleta, una vela o un caramelo en Estados Unidos. Hoy en día, muchos se encuentran en cajones o frascos de vidrio y lo que pasa es que se dejan de lado o se coleccionan como amuletos de la suerte.

Pero su suerte está por acabarse.

La Casa de la Moneda en Filadelfia acuñó su último centavo en circulación el miércoles, ya que el presidente ha cancelado la moneda debido a que el costo de fabricarlas supera su valor.

El presidente Donald Trump ha ordenado su desaparición a medida que los costos ascienden a casi cuatro centavos por centavo y la valoración de un centavo se vuelve algo obsoleta.

La estrategia para no dar "pennies" como cambio

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha estado fabricando "pennies" en Filadelfia, el lugar de nacimiento de la nación, desde 1793, un año después de que el Congreso aprobara la Ley de Monedas. Hoy en día, hay miles de millones de ellos en circulación, pero rara vez son esenciales para las transacciones financieras en la economía moderna o en la era digital.

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado pennies que literalmente nos cuestan más de dos centavos", escribió Trump en una publicación en línea en febrero, mientras los costos seguían aumentando. "¡Esto es tan derrochador!".

Aun así, muchas personas sienten nostalgia por ellos, viéndolos como amuletos de la suerte o divertidos de coleccionar. Y algunos minoristas han expresado preocupaciones en las últimas semanas a medida que las existencias se agotaban y se acercaba la última producción. Dijeron que la eliminación fue abrupta y no hubo orientación del gobierno federal sobre cómo manejar las transacciones con los clientes.

Algunos redondearon los precios a la baja para evitar dar menos cambio, otros suplicaron a los clientes que trajeran el cambio exacto, y los más creativos ofrecieron premios, como una bebida gratis, a cambio de un montón de centavos.

"Hemos estado abogando por la abolición del centavo durante 30 años. Pero esta no es la forma en que queríamos que sucediera", declaró Jeff Lenard de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia el mes pasado.

El valor de las otras monedas en EU

Mientras tanto, algunos bancos comenzaron a racionar las existencias, un resultado algo paradójico del esfuerzo por abordar lo que muchos ven como un exceso de monedas. Durante el último siglo, aproximadamente la mitad de las monedas fabricadas en las Casas de la Moneda en Filadelfia y Denver han sido centavos.

El Departamento del Tesoro espera ahorrar 56 millones de dólares al año en materiales al dejar de fabricarlos.

Pero aún tienen una mejor relación costo de producción-valor que el "nickel", la moneda de cinco centavos, que cuesta casi 14 centavos fabricar. El "dime", la moneda de 10 centavos, en comparación, cuesta menos de seis centavos producir y el "quarter", el cuarto de dólar, cuesta casi 15 centavos.

