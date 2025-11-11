El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, con miles de tiendas físicas y en línea, ofreciendo descuentos y promociones especiales. Este evento, que se realiza desde hace 15 años, busca incentivar el consumo y ofrecer oportunidades de ahorro a millones de mexicanos. Entre ellos, los adultos mayores también suelen aprovechar estas fechas para adquirir productos o servicios a precios más bajos, aunque surge una duda en ocasiones: ¿la tarjeta del Inapam ofrece descuentos adicionales durante los días de rebajas?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio dirigido a quienes tienen 60 años o más, con el propósito de brindar apoyo económico y mejorar su calidad de vida. Esta tarjeta otorga descuentos permanentes en transporte, servicios médicos, medicamentos, alimentos y otros establecimientos participantes en todo el país. Sin embargo, su aplicación depende de los convenios individuales que cada comercio tenga con el programa.

Durante el Buen Fin, las promociones y rebajas son organizadas directamente por las empresas y comercios participantes. No existe un acuerdo oficial entre el Inapam y la iniciativa de los comerciantes, por lo que la tarjeta no garantiza descuentos extra o acumulables sobre las ofertas que ya se aplican en esos días. En otras palabras, contar con la credencial no implica beneficios automáticos adicionales en las compras del evento.

Aun así, algunos negocios pueden ofrecer descuentos especiales a los adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam, como parte de sus políticas internas o estrategias de fidelización, pero para saber eso, se recomienda que las personas interesadas pregunten directamente en los establecimientos si aplican beneficios adicionales durante el Buen Fin 2025.

Los adultos mayores pueden aprovechar las ofertas regulares del evento y, en algunos casos, sumar reducciones de precio por parte de los comercios que voluntariamente participen con el programa.

Y entonces, aunque la tarjeta del Inapam sigue siendo una herramienta útil para acceder a descuentos permanentes durante todo el año, no existe un beneficio oficial adicional ligado al Buen Fin 2025. La mejor opción para los adultos mayores es preguntar en cada tienda si reconocen la credencial como parte de sus promociones especiales y así optimizar sus compras en esta temporada.

