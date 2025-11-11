Será a partir del próximo jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre cuando los mexicanos puedan aprovechar las ofertas y promociones que las grandes cadenas y pequeños negocios ofrecerán en sus productos, como parte de la edición de El Buen Fin 2025. Entre todas las dudas aparece una en la que las personas beneficiarias se cuestionan si pueden pagar sus compras utilizando la Tarjeta de la Pensión Bienestar, y aquí te respondemos eso.

La Secretaría del Bienestar, que gestiona los programas sociales del Gobierno de México, ha señalado que la Tarjeta Bienestar es el instrumento con el que el Gobierno de México entrega los recursos a todos los beneficiarios en el país. Aunque muchas personas la usan solo para retirar el dinero en efectivo en cajeros, lo cierto es que este plástico tiene otras funciones que pueden facilitar la vida diaria.

De acuerdo con el Banco del Bienestar, existen distintas maneras de aprovechar la tarjeta de forma segura y práctica, entre las cuales están:

Pagar directo en comercios: la Tarjeta Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta bancaria. Se puede utilizar para pagar en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y establecimientos que cuenten con terminal bancaria. De esta manera se evita cargar con efectivo y se reducen riesgos. Por lo tanto, sí se puede pagar con ella durante El Buen Fin 2025.

Retirar dinero de forma gradual: si se prefiere tener efectivo, se puede sacar poco a poco en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar, en lugar de retirar el total el mismo día del depósito. Esto ayuda a administrar mejor los recursos y dejar algo para pagar durante las compras del llamado "fin de semana más barato del año" (aunque esta vez son cinco días).

Ahorrar: otro de los usos que tiene la Tarjeta Bienestar es mantener el dinero en ella y usarla como una forma de ahorro seguro, ya que los recursos permanecen protegidos y disponibles para cuando se necesiten. Si se destina parte del pago de la Pensión Bienestar a El Buen Fin y no se gasta todo, puede permanecer protegido en la misma tarjeta.

Recibir transferencias o depósitos: la Tarjeta Bienestar también permite recibir depósitos de otras cuentas, ya sea del propio Banco del Bienestar o de otras instituciones financieras. Esta función la convierte en una herramienta práctica para centralizar los ingresos.

Pensión Bienestar noviembre 2025: ¿quiénes reciben el pago antes de El Buen Fin?

Las personas beneficiarias podrán cobrar a partir de la fecha que les corresponde según la letra inicial de su primer apellido. Siguiendo el calendario, quienes cobraron antes del 18 de noviembre reciben su dinero antes de que culmine la próxima edición de El Buen Fin y podrán comprar con ese dinero si así lo desean o tienen la intención.

Letra inicial | Fecha de depósito

A | Lunes 3 de noviembre

B | Martes 4 de noviembre

C | Miércoles 5 de noviembre

C | Jueves 6 de noviembre

D, E, F | Viernes 7 de noviembre

G | Lunes 10 de noviembre

H, I, J, K | Miércoles 12 de noviembre

L | Jueves 13 de noviembre

M | Viernes 14 de noviembre

Quienes reciben su pago después de El Buen Fin son los siguientes beneficiarios:

Letra inicial | Fecha de depósito

M | Martes 18 de noviembre

N, Ñ, O | Miércoles 19 de noviembre

P, Q | Jueves 20 de noviembre

R | Viernes 21 de noviembre

S | Lunes 24 de noviembre

T, U, V | Miércoles 26 de noviembre

W, X, Y, Z | Jueves 27 de noviembre

El lunes 17 de noviembre no habrá pagos, ya que es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias.

