Este viernes 14 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que una intervención militar de Estados Unidos en el país "queda descartada", a la vez que destacó el "entendimiento" entre ambas naciones en temas de seguridad, lo que "garantiza la soberanía y la integralidad" mexicana, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Lo que hemos estado planteando (…). Que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México", señaló Sheinbaum en "La Mañanera del Pueblo" hoy en Palacio Nacional.

La Mandataria Federal comentó así las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las que señaló que Washington no contempla una acción unilateral en territorio mexicano.

Para Sheinbaum, esta posición del jefe de la diplomacia estadounidense confirma el "entendimiento" entre EU y México en materia de seguridad, a la vez que garantiza la "soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación".

¿Qué dijo Marco Rubio sobre intervenir en México?

Asimismo, la Jefa de Estado cargó contra la visión "muy poco patriota" de quienes piden acciones militares de Estados Unidos en México, una muestra de "intervencionismo, buscando la injerencia exterior".

Antes de su participación en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá, Marco Rubio rechazó la presencia de fuerzas militares en México o emprender "acciones unilaterales" en el país contra el narcotráfico sin que las autoridades nacionales lo pidan.

No obstante, el Secretario de Estado insistió en que "en México hay zonas del país que, francamente, están dirigidas y gobernadas por estos cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las fuerzas nacionales", lo que supone "una preocupación en todo el hemisferio".

