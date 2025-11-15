Buen Fin 2025: Descubre las mejores ofertas y promociones en Sanborns

El Buen Fin es uno de los eventos más esperados por los consumidores mexicanos, ideal para renovar electrónicos, adelantar regalos navideños o adquirir productos que se habían postergado por meses.

En 2025, Sanborns se adelanta y presenta una propuesta que combina grandes descuentos, meses sin intereses y envíos gratuitos, elevando su experiencia de compra omnicanal.

Del 13 al 17 de noviembre, tanto en tiendas Sanborns como en su sitio oficial sanborns.com.mx, los clientes podrán disfrutar de hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en todos los departamentos , salvo perfumería, consolidando una de las ofertas más completas de la temporada.

Para actualizar sus dispositivos. En la categoría de pantallas, hay hasta 50% de descuento y 20 meses sin intereses en marcas líderes como Samsung y LG, perfectas para renovar el entretenimiento en casa.

Para los apasionados de la fotografía, las ofertas también son atractivas: hasta 50% de descuento o 15 MSI en equipos de Canon, Sony, Nikon y GoPro, ideales para capturar los mejores momentos de las fiestas decembrinas.

El área de computadoras ofrece hasta 40% de descuento en equipos de Asus, Huawei y Lenovo, tanto para trabajo como para entretenimiento.

Además, las tablets de Apple, Samsung, Huawei y Lenovo también estarán con hasta 40% de descuento, una excelente alternativa para quienes buscan portabilidad y productividad.

En un mundo donde estar conectado es esencial, Sanborns también ofrece hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en su categoría de telefonía. Desde los modelos más recientes hasta opciones accesibles, los clientes podrán elegir el equipo que se adapte mejor a su estilo de vida y presupuesto.

El Buen Fin también es para consentir a toda la familia. La categoría de juguetes llega con hasta 50% de descuento, una oportunidad perfecta para anticipar los regalos de Navidad.

En el área de óptica y lentes de sol, los descuentos alcanzan el 50%, con modelos de moda que combinan protección visual y estilo.

Para los lectores, Sanborns mantiene su compromiso con la cultura ofreciendo hasta 30% de descuento en libros, boxsets y cómics, además de envío gratis en compras en línea.

Una de las grandes ventajas de Sanborns es su modelo omnicanal, que permite comprar en tienda física, desde la app o en línea. Así, cada cliente puede decidir cómo y cuándo aprovechar las promociones, evitando filas y optimizando su tiempo.

El sitio sanborns.com.mx ofrece una navegación intuitiva, filtros por categoría y métodos de pago seguros, mientras que las tiendas físicas mantienen su tradicional atención personalizada.

El Buen Fin ya no se trata solo de gastar menos, sino de comprar mejor. Sanborns propone hacerlo con estrategia: aprovechar descuentos reales, usar los meses sin intereses con responsabilidad y anticipar las compras más importantes del año.

Del 13 al 17 de noviembre de 2025, Sanborns promete una experiencia de compra inteligente, cómoda y segura para todos sus clientes.

