La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes 13 de abril del 2026 un 0.61 % para abrir la semana con su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 69 mil 595.13 unidades.

La semana pasada, el mercado mexicano cerró con un avance acumulado del 0.46 % para ligar tres semanas al alza e impulsar al IPC hasta 70 mil 023.39 enteros.

¿Por qué la Bolsa Mexicana cerró con pérdidas hoy 13 de abril del 2026?

"En el mercado de capitales se observaron pérdidas durante la sesión europea", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Orbia (+2.20 %), Walmart (+1.02 %), Banco del Bajío (+0.96 %) e Industrias Peñoles (+0.72 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8.22 por ciento.

"A nivel empresarial, nueve de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano al cierre de este lunes 13 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.12 % frente al dólar, al cotizar en 17.30 unidades por billete verde, frente a los 17.32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 249 millones de títulos por un importe de 17 mil 788 millones de pesos. De las 645 empresas que cotizaron en la sesión, 358 cerraron con sus precios al alza, 264 registraron pérdidas y 23 se mantuvieron sin cambios.

JM