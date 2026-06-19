Uno de los grandes cambios implementados para el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Corea es la inclusión de la pausa de hidratación obligatoria.

Los números de las pausas de hidratación

Esta nueva medida impuesta por la FIFA obliga a los equipos a tomar dos pausas por partido; cada una de tres minutos de duración. Para el total global de 104 partidos, en este Mundial 2026 se presentarán 208 pausas en total que se convertirán en 624 minutos de suspenso a lo largo del torneo. Si lo convertimos a horas, esto se traduce en 10.4 horas de partido detenido a lo largo del Mundial.

Con respecto a la transmisión, las cadenas con derechos de televisión pueden ir a publicidad a partir de los 20 segundos de iniciada la pausa de hidratación y deberán volver con la imagen del partido a 30 segundos de que se reanude el juego. Es decir, con esta nueva regla se abre una ventana de dos minutos y 10 segundos para emitir comerciales.

Con ello, tomando en cuenta que en cada pausa de hidratación caben 4 spots publicitarios de 30 segundos. Durante el torneo completo, habrá 832 nuevos comerciales durante el Mundial en las transmisiones que decidan utilizar dicho espacio en televisión como publicidad.

Entonces, en total, el Mundial 2026 tendrá cerca de 7.5 horas de espacio publicitario nuevo en las transmisiones que así lo decidan.

¿Cuánto ganarán las televisoras por las pausas de hidratación en caso de vender los espacios para publicidad?

Entonces, en números estimados por Wall Street Journal, los spots publicitarios en Estados Unidos podrían costar hasta 200 mil dólares por spot en los partidos iniciales del Mundial, ronda en la que estamos actualmente. Y hasta 750 mil en los partidos definitorios del torneo.

Con todos estos números, se estima que las pausas de hidratación generen entre 166 y 333 millones de dólares, solo en la transmisión estadounidense.

La pausa nació como una medida excepcional para cuidar la salud de los jugadores frente al calor extremo. Regla creada especialmente por lo vivido en Brasil 2014, en donde las temperaturas altas abundaron durante la competición. Sin embargo, hoy son una medida excepcional que se lleva a cabo en cada uno de los partidos. Incluso, se ha utilizado en ambientes controlados con inteligencia.

Con información de Filonewsok

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