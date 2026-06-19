La Copa Mundial 2026 de la FIFA dejaría una considerable derrama económica para el sector turístico de más de mil 800 millones de pesos (MDP) en México, una de las tres sedes del torneo internacional junto con Estados Unidos y Canadá.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que los resultados positivos de la celebración se registran, principalmente, en hoteles y restaurantes de las ciudades sede, que son Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León.

México suma otro logro tras derrotar a Corea del Sur

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Zamora destacó que México se ha consolidado como la sede con mayor crecimiento turístico entre los tres países anfitriones .

"Esperamos más de mil 800 millones de pesos solo en derrama turística, hoteles y restaurantes", señaló.

Rodríguez Zamora indicó que México registra un crecimiento turístico de 5 % , superior al de Canadá, con 3 %, y Estados Unidos, que presenta una disminución de 2 por ciento.

Además, destacó que las ciudades sede alcanzan ocupaciones hoteleras de hasta 95 % durante los días de partido y un promedio de 75 % en sus respectivos estados.

La secretaria agregó que el tráfico de pasajeros en las tres ciudades sede aumentó 3 % respecto al mismo periodo del año anterior , mientras que en la Ciudad de México la ocupación hotelera se incrementa hasta 16 puntos porcentuales durante los días de encuentro mundialista.

"México siempre está ahí como en la tendencia viral a nivel internacional. La recepción, la calidez, la alegría, es algo extraordinario", expresó.

Sheinbaum destaca popularidad del pato Merlín

Por su parte, la Presidenta resaltó el ambiente de "alegría y hospitalidad" que ha proyectado México durante el torneo y mencionó un fenómeno que ha llamado la atención dentro y fuera del país: la popularidad del pato Merlín, una mascota que apareció portando la camiseta de la Selección Mexicana.

" Además se volvió viral una mascota que no estaba contemplada. Merlín se volvió famosísimo ", comentó la Mandataria.

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FF