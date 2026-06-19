La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes durante " La Mañanera " que el Gobierno de México ya tiene fecha para asistir a Brasil a firmar un acuerdo de trabajo en conjunto en el ramo energético; sin embargo, reveló que ella no estaría presente en dicho acuerdo bilateral .

La Mandataria detalló que el próximo lunes viajará al país de Sudamérica un equipo conformado por integrantes de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Energía para firmar el acuerdo de entendimiento con la estatal brasileña.

"El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex [Juan Carlos Carpio Fragoso] y un equipo de la Secretaría de Energía para poder [...] hacer una primera firma", manifestó la Mandataria desde Palacio Nacional.

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Sheinbaum confía en su equipo; no viajará a Brasil

En esta ocasión, Sheinbaum dijo que no viajará a Brasil para sellar el acuerdo, porque "hay muchos temas y hay que estar aquí".

Sin embargo, aseguró que se realizará una consulta a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, para saber si "es necesaria la firma de los presidentes", tanto de ella como del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Mandataria explicó que este convenio marcará el comienzo de una "colaboración muy estrecha" entre Petrobras y Pemex , dos de las mayores petroleras estatales de América Latina, además del desarrollo de un "trabajo muy importante" que será anunciado próximamente.

Previamente, Sheinbaum había explicado que la consolidación de este acuerdo abarcará áreas estratégicas del sector energético, desde la exploración y producción de crudo hasta la refinación y el desarrollo de combustibles alternativos, en particular biocombustibles como biodiésel y etanol, un sector en el que Brasil es considerado referente mundial.

En el marco de esta próxima alianza, la titular del Ejecutivo ha sostenido reuniones con altos funcionarios de Petrobras, entre ellos su presidenta, Magda Chambriard, como parte de la estrategia del Gobierno de México de diversificar alianzas regionales en materia energética y acelerar la transición hacia combustibles alternativos.

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FF