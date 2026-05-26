La Secretaría de Bienestar retoma este lunes la dispersión de recursos correspondientes al tercer bimestre del año, marcando el inicio de la última semana de pagos de las distintas pensiones del Bienestar. Este operativo nacional, coordinado por el Gobierno Federal, busca entregar los apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios, beneficiando a millones de personas de sectores vulnerables de la población.

¿Qué programas sociales reciben depósito hoy?

El operativo de pago actual no se limita exclusivamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sino que abarca otros programas sociales. Las personas inscritas en la Pensión para Personas con Discapacidad también reciben su transferencia bancaria, al igual que las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. A estos se les suma la Pensión Mujeres Bienestar.

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Los montos depositados en las cuentas bancarias varían dependiendo del programa social al que el ciudadano esté inscrito. Actualmente, los adultos mayores de 65 años reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que las personas con discapacidad obtienen 3 mil 300 pesos. Por su parte, las madres trabajadoras perciben un monto variable según el apoyo asignado, mientras que el monto bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos.

Calendario Pensión Bienestar: ¿Qué letra recibe el depósito este martes 26 de mayo?

Este martes 26 de mayo, el sistema financiero habilita los depósitos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra T, U o V.

Para disponer de estos recursos económicos, los beneficiarios deben utilizar su Tarjeta del Bienestar, la cual funciona como cualquier otro plástico bancario. El dinero puede ser retirado en efectivo en cualquier cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar sin ningún cobro de comisiones. De forma alternativa, los usuarios pueden usar su tarjeta directamente para realizar compras en supermercados, pagar servicios básicos, adquirir medicamentos en farmacias o consumir en cualquier establecimiento comercial que cuente con una terminal punto de venta, facilitando así el uso de su dinero sin necesidad de portar efectivo.

Recomendaciones de seguridad para proteger tu dinero

Las autoridades financieras y de seguridad recuerdan que no es obligatorio retirar todo el efectivo el mismo día en que se realiza el depósito, ya que el saldo permanece completamente seguro en la cuenta bancaria y genera un historial. Además, se sugiere a los beneficiarios que eviten a toda costa aceptar ayuda de personas extrañas al momento de utilizar los cajeros automáticos para prevenir cualquier tipo de fraude o robo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

