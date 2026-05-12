Si presentaste ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en los últimos días de abril, tu Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2025 y obtuviste saldo a favor, es posible que estés al pendiente de cuándo recibirás tu dinero, más considerando que el mes de mayo va por su segunda semana. Si ese es el caso, quédate a leer porque aquí te contamos cómo consultar el estatus de tu devolución en el portal del SAT.

Durante todo el mes de abril millones de contribuyentes mexicanos realizaron sus obligaciones tributarias, se tiene constancia que, en los primeros días del mes pasado, se registraron casi 2 millones de declaraciones.

¿Cómo consultar el estatus de tu devolución de impuestos del SAT?

En pleno mayo, revisar en qué etapa está tu saldo a favor es más fácil de lo que parece. Solo sigue estos pasos en el sitio oficial del SAT:

Ingresa a sat.gob.mx

Haz clic en “continuar en el sitio”

Ve a “más trámites y servicios”

Selecciona “constancias, devoluciones y notificaciones”

Entra a “devoluciones y compensaciones”

Da clic en “estado de tu devolución”

Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma

Dirígete a “consulta de trámites”

Selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio 2025

Haz clic en “mostrar solicitudes”

Ahí podrás ver si tu devolución está en revisión, fue rechazada o ya está en proceso de pago.

¿Cuánto tarda el SAT en depositar tu saldo a favor?

Si presentaste tu Declaración Anual en la última semana de abril o, el mero día 30, toma en cuenta que el SAT tiene por ley hasta 40 días hábiles para hacer la devolución.

En el caso de las devoluciones automáticas, la autoridad fiscal estimó un tiempo promedio de 4 o 5 días, siempre que la información precargada no hubiese sido modificada, esto quiere decir que seguro ya la recibiste. Si tu saldo a favor fue igual o mayor a 10 mil pesos, debiste usar tu e.firma para solicitar la devolución. En cambio, si fue menor a ese monto, solo requerías de tu contraseña.

Con esta breve guía, aún podrás darle seguimiento a la devolución de impuestos, sin complicaciones y manteniéndote al tanto de los cuarenta días hábiles.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

