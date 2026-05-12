Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 7 de mayo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 7 de mayode 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $45 el kilo

Plátano Chiapas a $24 el kilo

Perón Golden en bolsa de 1.3 K a $53 el kilo

Pera de Anjou a $48 el kilo

Piña Miel a $20 el kilo

Blueberry a $39 la charola de 125 g

Cebolla blanca a $22.00 la malla

Jitomate a $59.00 el kilo

Aguacate Hass a $32.50 la malla

Nopal a $42.90 el kilo

Sandía a $15.00 el kilo

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo

Manzana Gala en bolsa a $58.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo

Mandarina a $45.00 el kilo

Toronja a $32.00 el kilo

Naranja a $26.50 el kilo

Limón sin semilla a $40.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 la malla

Camote amarillo a $89.00 el kilo

Papa blanca a $68.00 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Pepino a $30.00 el kilo

Cebolla morada a $33.00 el kilo

Tomate verde a $46.90 el kilo

Tomate verde a $42.90 la malla

Aguacate Hass a $55.00 el kilo

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo

Plátano Macho a $38.90 el kilo

Mango Paraíso a $34.00 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Melón Chino a $25.00 el kilo

Papaya a $41.90 el kilo

Kiwi a $89.00 el kilo

Mamey a $47.90 el kilo

Pera Anjou a $48.00 el kilo

Ciruela a $60.00 el kilo

Pera Bosc a $35.00 el kilo

Perón Golden a $58.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo

Cilantro a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Perejil a $10.00 el manojo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Betabel a $38.50 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Ejote a $64.00 el kilo

Chile Serrano a $84.00 el kilo

Chile Poblano a $114.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo

Champiñones a $99.00 el kilo

Uva Red Globo a $98.00 el kilo

Uva verde a $118.00 el kilo

Carnes y proteínas

Pollo entero fresco a $36.00 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo corte americano a $35.00 el kilo

Filete Tilapia en charola a $120.00 el kilo

Pechuga de Pollo con hueso corte americano a $94.00 el kilo

Milanesa congelada en charola a $148.00 el kilo

Milanesa de Res Pulpa blanca a $223.00 el kilo

Pollo entero cortado en piezas en charola a $55.00 el kilo

Pierna de Cerdo en trozo en charola a $124.00 el kilo

Chuleta de Cerdo ahumada en charola a $130.00 el kilo

Molida de Cerdo en charola a $116.00 el kilo

Otros

Paquete dona cartoon de 4 piezas $39

Pastel americano flores a $79

Bocadillos 10 piezas a $59

Gelatina mosaico a $99

Postre barra frutal a $138

Paquete dominó día de las madres 4 piezas $39

Rosca red velvet a $85

Pastel semiterminado de chocolate a $248

Pastel de fresa 3 leches

Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25

Jamón Aurrera 250 gr a $35

Jamón clásico con pavo a granel el 1/4 en $38

Queso gouda por klo a $46

Quesos de paquete a $30 cada uno

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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