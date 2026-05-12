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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 7 de mayo

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 7 de mayode 2026.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Jitomate Saladet a $45 el kilo
  • Plátano Chiapas a $24 el kilo
  • Perón Golden en bolsa de 1.3 K a $53 el kilo
  • Pera de Anjou a $48 el kilo
  • Piña Miel a $20 el kilo
  • Blueberry a $39 la charola de 125 g
  • Cebolla blanca a $22.00 la malla
  • Jitomate a $59.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $32.50 la malla
  • Nopal a $42.90 el kilo
  • Sandía a $15.00 el kilo
  • Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo
  • Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo
  • Manzana Gala en bolsa a $58.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo
  • Mandarina a $45.00 el kilo
  • Toronja a $32.00 el kilo
  • Naranja a $26.50 el kilo
  • Limón sin semilla a $40.00 el kilo
  • Limón agrio a $35.00 el kilo
  • Limón agrio a $35.00 la malla
  • Camote amarillo a $89.00 el kilo
  • Papa blanca a $68.00 el kilo
  • Jícama a $30.00 el kilo
  • Pepino a $30.00 el kilo
  • Cebolla morada a $33.00 el kilo
  • Tomate verde a $46.90 el kilo
  • Tomate verde a $42.90 la malla
  • Aguacate Hass a $55.00 el kilo
  • Plátano Chiapas a $24.00 el kilo
  • Plátano Macho a $38.90 el kilo
  • Mango Paraíso a $34.00 el kilo
  • Piña Miel a $20.00 el kilo
  • Melón Chino a $25.00 el kilo
  • Papaya a $41.90 el kilo
  • Kiwi a $89.00 el kilo
  • Mamey a $47.90 el kilo
  • Pera Anjou a $48.00 el kilo
  • Ciruela a $60.00 el kilo
  • Pera Bosc a $35.00 el kilo
  • Perón Golden a $58.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo
  • Cilantro a $12.90 el manojo
  • Espinaca a $13.90 el manojo
  • Acelga a $12.90 el manojo
  • Perejil a $10.00 el manojo
  • Lechuga Romana a $22.00 la pieza
  • Betabel a $38.50 el kilo
  • Zanahoria a $18.00 el kilo
  • Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
  • Chayote sin espinas a $38.90 el kilo
  • Brócoli a $62.00 el kilo
  • Ejote a $64.00 el kilo
  • Chile Serrano a $84.00 el kilo
  • Chile Poblano a $114.00 el kilo
  • Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo
  • Champiñones a $99.00 el kilo
  • Uva Red Globo a $98.00 el kilo
  • Uva verde a $118.00 el kilo

Carnes y proteínas

  • Pollo entero fresco a $36.00 el kilo
  • Pierna y Muslo de Pollo corte americano a $35.00 el kilo
  • Filete Tilapia en charola a $120.00 el kilo
  • Pechuga de Pollo con hueso corte americano a $94.00 el kilo
  • Milanesa congelada en charola a $148.00 el kilo
  • Milanesa de Res Pulpa blanca a $223.00 el kilo
  • Pollo entero cortado en piezas en charola a $55.00 el kilo
  • Pierna de Cerdo en trozo en charola a $124.00 el kilo
  • Chuleta de Cerdo ahumada en charola a $130.00 el kilo
  • Molida de Cerdo en charola a $116.00 el kilo

Otros

  • Paquete dona cartoon de 4 piezas $39
  • Pastel americano flores a $79
  • Bocadillos 10 piezas a $59
  • Gelatina mosaico a $99
  • Postre barra frutal a $138
  • Paquete dominó día de las madres 4 piezas $39
  • Rosca red velvet a $85
  • Pastel semiterminado de chocolate a $248
  • Pastel de fresa 3 leches
  • Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25
  • Jamón Aurrera 250 gr a $35
  • Jamón clásico con pavo a granel el 1/4 en $38
  • Queso gouda por klo a $46
  • Quesos de paquete a $30 cada uno

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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