Pago Pensión Bienestar: Lo que caerá en el siguiente depósito de 2026; ESTE es el mes

En las próximas semanas se realizará el pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores, así como el correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar y de las Personas con Discapacidad. Esto incluye los pagos bimestrales de marzo-abril, aunque todavía no se han definido con precisión las fechas exactas para cada uno de los depósitos.

¿De cuánto es el pago en los Programas del Bienestar para marzo-abril?

Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta febrero y que serían iguales para el bimestre marzo-abril son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

¿Qué se necesita para registrarse en los Programas del Bienestar 2026?

Si estás interesado en registrarte o dar de alta a algún familiar, estos son los documentos que se piden:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

Lo importante es esperar a que se den a conocer las fechas de convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar.

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

