Pago Pensión Bienestar: Lo que caerá en el siguiente depósito de 2026; ESTE es el mes

En las próximas semanas se realizará el pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores, así como el correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar y de las Personas con Discapacidad. Esto incluye los pagos bimestrales de marzo-abril, aunque todavía no se han definido con precisión las fechas exactas para cada uno de los depósitos. Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta febrero y que serían iguales para el bimestre marzo-abril son:Si estás interesado en registrarte o dar de alta a algún familiar, estos son los documentos que se piden:Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.Lo importante es esperar a que se den a conocer las fechas de convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar.Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.