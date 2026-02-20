El presidente de EU, Donald Trump, firmó este viernes en la Oficina Oval una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% a las importaciones provenientes de todos los países , en lo que describió como una respuesta directa a la reciente resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó parte de su estrategia comercial.

“Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10% a todos los países”, publicó el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social, la red social que utiliza con frecuencia para anunciar decisiones de política económica.

¿Cuánto tiempo tendrá vigencia la medida?

La orden se sustenta en una disposición legal que permite al Ejecutivo elevar aranceles hasta un máximo del 15% y por un periodo limitado de 150 días , lo que abre interrogantes sobre la viabilidad jurídica y la duración de la medida en el mediano y largo plazo. Analistas advierten que, de prolongarse, la decisión podría enfrentar nuevos desafíos judiciales y generar tensiones con socios comerciales estratégicos.

El presidente republicano aseguró que el gravamen “entrará en vigor casi de inmediato”, lo que anticipa posibles impactos en los mercados financieros, en las cadenas de suministro y en los costos de importación para empresas y consumidores.

¿Cuál es la causa?

El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.

El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10% a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EU.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

