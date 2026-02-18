Miércoles, 18 de Febrero 2026

Comidas que puedes consumir en Miércoles de Ceniza y Cuaresma

La elaboración de platillos de temporada es una de las tradiciones favoritas por los creyentes que esperan con emoción para degustar estas comidas de temporada

Por: Oralia López

Los mariscos son tradicionales de los días de vigilia en México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Capirotada. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tacos de camarón. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Chiles rellenos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

CAMARONES A LA DIABLA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Empanadas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caldo de pescado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Pescado empanizado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Ceviche. SUN / ARCHIVO

Este miércoles 18 de febrero inicia oficialmente la Cuaresma 2026, y después de la imposición de ceniza, la elaboración de platillos típicos es una de las tradiciones más reconocidas por los creyentes católicos que esperan con emoción a estas fechas para degustar estas comidas de temporada.

Durante la Cuaresma (palabra que proviene del latín "quadragesima"), un periodo de 40 días en el que la tradición religiosa indica que se debe adoptar un periodo de ayuno como preparación para la máxima fiesta religiosa, la Pascua; sin embargo, en la actualidad tiene que ver con la adaptación de hábitos alimenticios y por eso aparecen ciertos alimentos de temporada representativos tanto de la tradición como del clima, pues se cruza con el inicio de la primavera.

Una de las reglas de la Cuaresma es que se deje de lado el consumo de carne, el cual debe ser sustituido por pescados y mariscos, así como por vegetales, frutas y harinas.

Esta tradición es realizada popularmente los días de vigilia, es decir, el Miércoles de Ceniza, todos los viernes y durante la Semana Santa (Jueves y Viernes Santo).

Estas son algunas de las comidas de Cuaresma que puedes consumir en días de NO comer carne: 

  • Tacos de camarón
  • Caldo de pescado
  • Capirotada
  • Chiles rellenos
  • Tortitas de camarón
  • Ceviche
  • Aguachile
  • Camarones a la diabla
  • Tortitas de chinchayote
  • Croquetas de atún
  • Pescado empanizado
  • Empanadas
  • Tostadas de marlin
  • Pescado dorado
  • Mole de romeritos
  • Ceviche de coliflor
  • Mariscos

