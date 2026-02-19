La chía se ha ganado el título de supersemilla gracias a sus múltiples beneficios para la salud, especialmente en el control de la presión arterial y el peso. Este alimento de origen ancestral no solo destaca por su alto valor nutricional, sino también por su capacidad para prevenir enfermedades y fortalecer el sistema inmunológico.

En 2022, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Guadalajara (Cinvestav), publicó una infografía en la que calificó a la chía como un "superalimento ancestral". Los especialistas señalaron que es una fuente importante de fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos Omega 3, nutrientes clave para mantener una buena salud cardiovascular y metabólica.

¿Qué es la chía, la supersemilla que controla la presión arterial y el peso?

De acuerdo con el Gobierno de México, la chía es una planta herbácea de la familia de las lamiáceas, la misma de la menta. Junto con el lino, es una de las especies vegetales con mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico (Omega 3). Su nombre científico es "salvia hispanica" y es originaria de México y Guatemala.

Desde la época precolombina fue cultivada por pueblos originarios y formó parte esencial de la dieta mesoamericana. Antes de la conquista, era el tercer cultivo más importante en términos económicos, solo por debajo del maíz y el frijol. Con el paso del tiempo cayó en el olvido, hasta que a inicios del siglo XXI fue redescubierta por sus propiedades nutricionales. El gobierno dice que no es casualidad que una antigua leyenda señalara que los guerreros aztecas podían sostenerse todo el día con apenas una cucharada de chía.

En la actualidad, México sigue siendo uno de los principales productores. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Jalisco aporta alrededor del 60% de la producción nacional, y el municipio de Acatic destaca como el principal productor para consumo local, nacional e internacional.

Beneficios de la chía para la presión arterial y el peso

El consumo regular de semillas de chía puede contribuir al control de la presión arterial gracias a su alto contenido de Omega 3 y antioxidantes, que favorecen la salud del corazón y ayudan a reducir la inflamación. Además, su elevado aporte de fibra genera sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar antojos y apoyar la pérdida de peso.

Entre sus propiedades nutricionales destacan:

Cinco veces más calcio que la leche.

Tres veces más antioxidantes que los arándanos.

Tres veces más hierro que las espinacas.

Dos veces más fibra que la avena.

Dos veces más proteínas que cualquier verdura.

Dos veces más potasio que el plátano.

Además, la chía ayuda a mantener el cuerpo hidratado, regula la flora intestinal, previene la oxidación celular, aporta energía y favorece el aumento de masa muscular. Por su combinación de nutrientes, esta supersemilla es, entonces, un aliado natural para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular y, sobre todo, controlar su peso de forma equilibrada al servir también como botana para los antojos.

