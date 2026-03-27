Pago de utilidades 2026: ¿Cuándo inicia y quiénes lo reciben en México?

Se acerca uno de los momentos más esperados por los trabajadores mexicanos, pues en pocos días comenzará el reparto de utilidades, un pago anual con el que se busca reconocer la contribución de los empleados al crecimiento de la empresa y la generación de ganancias.

El reparto de utilidades (Participación de los Trabajadores en las Utilidades, PTU) es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por el que las empresas deben repartir el 10% de su utilidad fiscal neta entre sus empleados.

Aunque todos los trabajadores tienen derecho a las utilidades, el monto que recibe cada uno varía, ya que se calcula en dos partes. La primera considera los días laborados de cada trabajador y el total de empleados con los que cuenta la empresa, entre los cuales se divide este primer monto. La segunda se calcula en proporción a los salarios percibidos.

¿Quiénes pueden recibir el pago de utilidades?

Para poder recibir las utilidades, se debe ser un trabajador activo, de planta o temporal, o un extrabajador de una empresa o de una persona empleadora, que haya laborado al menos 60 días en el ejercicio fiscal correspondiente.

Las mujeres con licencia de maternidad, las personas con incapacidad laboral y los padres que hayan solicitado licencia por paternidad también tienen derecho al pago de utilidades.

Para recibirlas, es necesario que la empresa haya generado utilidades y las haya declarado en su última declaración fiscal.

Aquellas personas que presten sus servicios a una persona o empresa sin que exista una relación subordinada no tienen derecho al pago de utilidades.

Además, la ley establece que las empresas que se encuentren en su primer año de funcionamiento quedan exentas del pago de utilidades a sus trabajadores.

Fechas del pago de utilidades 2026

Hay dos periodos clave que los trabajadores deben considerar, ya que las utilidades se reparten de acuerdo con el régimen en el que la empresa o el empleador se encuentren.

Los trabajadores de empresas constituidas como personas morales deberán recibir sus utilidades entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2026.

Por otro lado, si el empleador es una persona física, el pago se demora un poco más: el periodo establecido para entregar esta prestación es del 1 de mayo al 29 de junio de 2026.

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MB

