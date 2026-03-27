Las deudas no dejan dormir a muchos mexicanos. Los datos son interesantes y revelan que, en muchos casos, el sobreendeudamiento se produce por cubrir gastos médicos o abordar emergencias. Estos son algunos datos:

¿Cuáles son las principales razones de endeudamiento de los mexicanos?

Las emergencias y gastos de salud son dos de los principales motivos por los que los mexicanos se endeudan , según reveló el reporte anual de “Deudas de los Mexicanos: Motivaciones, soluciones y retos”, elaborado por “Bravo”, empresa dedicada a la liquidación de deudas y educación financiera.

El informe detalla que 50% de los encuestados declaró que adquirió una deuda por una emergencia, seguido de gastos médicos (arriba del 40%), mientras que en tercer lugar se posicionó “educación”, con 40 por ciento .

Esto quiere decir que gran parte de los encuestados se vieron obligados a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas y no de ocio, como se creería.

Menos del 30% de los mexicanos declaró haber adquirido una deuda por vacaciones y ocio.

¿Quiénes adquieren más deudas en México?

De acuerdo con Bravo, 21% de las personas que se encuentran endeudadas están entre 31 y 35 años de edad, tanto hombres como mujeres. Además de que el 48% adquirió su primer crédito entre 19 y 24 años , siendo en su mayoría su primera tarjeta proporcionada por el banco de su nómina.

Alrededor del 60% se encuentra sobreendeudado; en su mayoría están casados y tienen alrededor de cuatro dependientes económicos .

Pese a que los expertos destacan que el endeudamiento se debe a falta de educación financiera, esto no tiene que ver con el estado socioeconómico ni el grado educativo, ya que el estudio reveló que entre 59% y 61% de los solicitantes de crédito cuentan con una licenciatura.

Los resultados de dicho informe también revelaron que existe una contradicción respecto a la educación financiera en México, ya que 72% de los entrevistados aseguraron conocer la tasa de interés de sus créditos personales; sin embargo, el 55% afirmó que no sabe cómo se calculan los intereses de un crédito.

Con información de Bravo

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