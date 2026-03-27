El día de ayer, el Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés a 6.75% en marzo de 2026, una decisión que impacta directamente en créditos, ahorros e inversiones en México.

La medida de Banxico de recortar en 25 puntos la tasa de interés se da a pesar de la escalada de la inflación en el tercer mes del 2026 y en medio de la incertidumbre por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que apunta a extenderse.

La decisión de Banxico implica retomar el ciclo bajista que se había pausado en febrero ante los distintos cambios fiscales y arancelarios que impactaron en los precios de diversos productos. Aunque sorpresiva, la decisión no queda fuera del comportamiento anticipado en el Programa Monetario de 2026. Pues, quitando febrero, Banxico suma 13 recortes a la tasa de interés consecutivos.

La decisión de tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno fue avalada por la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, quien comparte la postura de la reducción de la tasa en marzo, al considerar que las presiones sobre la inflación por cambios fiscales y arancelarios en el inicio de año fueron transitorias y acotadas. Además, se dejó abierta la puerta para un recorte adicional en cuanto las condiciones macroeconómicas y financieras lo permitan.

El banco central explicó que la decisión del recorte en las tasas se da ante el actual panorama inflacionario de México y ante la debilidad que ha mostrado la actividad económica en el país y el grado de restricción monetaria que se ha implementado. En ese sentido, la inflación general escaló a 4.36% anual en la primera quincena de marzo, lo cual fue un poco más alto de lo esperado por analistas de Bloomberg,

La decisión, no obstante, ha generado reacciones divididas. Por un lado, economistas de Banamex señalaron que la determinación de Banxico subestima los riesgos al alza que prevalecen. Sin embargo, Liam Peach, economista senior en Capital Economics, dijo que, si bien hubo sorpresa en el recorte, el lenguaje de Banxico hace ver que, si bien tienen margen para recortar tasa, no tienen prisa por hacerlo.

¿Cómo afecta la tasa de interés a las finanzas de las y los mexicanos?

Cada recorte de las tasas de interés por parte de Banxico implica una reducción en el costo de los créditos en general. Es decir, afecta desde los hipotecarios hasta los de las tarjetas. La intención de ello es fomentar el consumo y la inversión, de manera que la economía pueda tener un estímulo.

No obstante, esta misma decisión, a su vez, produce el efecto de aminorar los rendimientos en cuentas de ahorro e inversión, las cuales ofrecerán menos ganancias a aquellos que las sostengan. A su vez, los recortes a las tasas tienen su cierto riesgo inflacionario, pues pueden provocar la depreciación del peso mexicano.

¿Qué hacer tras el recorte de Banxico?

Si actualmente cuentas con una deuda, un recorte a las tasas de interés es una oportunidad para mejorar condiciones de deudas actuales. Especialmente si los financiamientos cuentan con tasas variables.

Con información de Bloomberg

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB