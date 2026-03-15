SOCIOFEST 2026 de Sams Club: ¿Cuándo terminan los descuentos?

Sam’s Club anunció el lanzamiento de su cuponera SOCIOFEST 2026, una campaña especial de promociones dirigida a sus socios con descuentos en alimentos, bebidas y productos refrigerados de consumo frecuente.

Las ofertas comenzaron el 13 de marzo y estarán vigentes hasta el 19 de marzo tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital del club de precios. Durante este periodo, los clientes podrán encontrar rebajas directas en diversos artículos, así como promociones especiales como 3x2 en productos seleccionados.

Entre las categorías incluidas en la campaña destacan refrescos, bebidas deportivas, yogurt, carnes frías, quesos y alimentos congelados. Con esta estrategia, la cadena busca impulsar las compras habituales de sus socios mediante precios preferenciales en marcas populares y productos de uso cotidiano en el hogar.

Algunas de las promociones destacadas del SOCIOFEST 2026

Dentro de la cuponera se incluyen ofertas en distintos artículos, entre ellos:

Coca‑Cola en presentaciones de 500 ml y botella de vidrio de 400 ml con precio reducido.

Gatorade con descuento directo en su bebida deportiva.

Bebidas de frutas surtidas con precio promocional.

Agua mineral con jugo en varios sabores con rebaja exclusiva para socios.

Yogurt griego en paquete con descuento sobre su precio habitual.

Charola de quesos que incluye variedades como Cheddar, Suizo, Havarti y Gouda a precio especial.

Pechuga de pavo natural dentro de las ofertas de carnes frías.

Mezcla de hongos congelados Monte Blanco con rebaja temporal.

Hamburguesas de sirloin en presentación familiar con precio reducido.

Guarniciones de verduras congeladas con descuento durante la campaña.

La empresa señaló que los precios exhibidos en las tiendas y en su portal en línea ya reflejan el ahorro correspondiente de cada promoción. No obstante, algunas ofertas pueden variar dependiendo de la disponibilidad de productos en cada sucursal.

Checa AQUÍ la CUPONERA SOCIOFEST 2026.

Presencia de Sam’s Club en México

Sam’s Club forma parte del grupo Walmart y opera como una cadena de clubes de precios con presencia en varios países. En México es el líder de este segmento, con una participación de mercado cercana al 72.2%.

La compañía ofrece a sus miembros una amplia gama de productos —desde alimentos y bebidas hasta electrónicos, muebles y artículos para el hogar— además de servicios como compras en línea y entregas a domicilio.

De acuerdo con datos de Statista, el club reportó ventas por 67 mil 800 millones de dólares en 2021, y las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido de ingresos entre 2022 y 2026. Tan solo en el año fiscal 2023, las ventas comparables registraron un aumento de 14.6% respecto al periodo anterior.

A nivel global, la cadena cuenta con más de 600 tiendas y su marca ha sido valuada en alrededor de 11 mil millones de dólares.

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