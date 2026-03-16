La comunicación ha evolucionado tanto que, en un momento donde la tecnología ha permitido que cualquier persona tenga acceso a un canal abierto para exponer su propuesta, los comunicadores, al menos en un plano institucional, son cada vez más importantes para que el mensaje llegue de manera asertiva.

Cecilia Castillo ha dedicado la mitad de su vida a la comunicación desde que egresó de la universidad y se ha enfocado también tanto a la capacitación como a la docencia en relaciones públicas. “He trabajado muchos años para áreas de comunicación de Gobiernos estatales y federales y desde ahí he estado revisando temas de comunicación interna, externa y en temas de género, por mi formación y mi caminar desde el activismo feminista, he estado involucrada en temas de género”.

Ser de la “vieja guardia” como dice Ceci, le implicó “picar piedra” para que las instituciones entendieran la importancia de un comunicador, pero con la revolución tecnológica, la comunicación se volvió masiva, para cualquier persona a cualquier hora. “Justamente las intervenciones que hacemos como comunicadores es ajustar un poquito lo que todo el mundo está haciendo por inercia: lo que vemos en los podcast, los influencers; ahora cualquier persona puede decir cualquier cosa en los medios”.

En la era de la hipercomunicación, lo más importante es cuidar el discurso y verificar la información que se comparte, de igual manera activar la reflexión de quienes consumen los contenidos para no aceptar cualquier mensaje como válido. “Estamos en una situación de videos y podcast, espacios súper cortos donde se dice lo más importante. Se ha complejizado nuestra labor y no nos hemos preparado precisamente para ello, eso también hay que decirlo, la tecnología nos está ganando todo el tiempo”, menciona quien transitó de la minuciosa comunicación impresa a la digital.

Con perspectiva de género

El trabajo de Ceci en los últimos años, por su particular interés en la perspectiva de género, ha tenido un valor agregado para las empresas e instituciones donde colabora de manera independiente. “Creo que ahora es cuando más importancia cobra nuestro papel. Cuando he tocado el tema de comunicación asertiva en escuelas u organizaciones, cuando hablo con los padres de adolescentes sobre cómo hablar con sus hijas e hijos, o con los líderes y jefes, la gente le tiene miedo a hablar con sus subalternos porque se puede tomar a mal el mensaje y le temen a las famosas ‘funas’ o a las denuncias. Es cuando más importancia toma la comunicación asertiva y efectiva”.

Para construir su proyecto de vida con la perspectiva que distingue a Ceci requirió de ser fiel a su visión. “Ahorita estoy trabajando de manera independiente, tengo muchos años trabajando en la capacitación de comunicación asertiva, siempre con perspectiva de género, que es lo que late en mi corazón; estoy trabajando para consolidar este proceso, para asesorar a otras instituciones en temas de comunicación sin perder la perspectiva de género y la no violencia”.

Invertir en capacitación

El camino ha sido largo en la mejora de la comunicación y las relaciones públicas, por lo tanto tiene claro que la capacitación puede hacer la diferencia para evitar errores en el trato entre los elementos de una empresa o institución, de ahí la importancia de considerar la perspectiva de género en el lenguaje. Para Ceci es el ABC: principios básicos. “Hay que acompañarlos en revisar las políticas internas para identificar si están dejando de ver cómo se comunican”, comparte, y mucho tiene que ver el método que se utilizan para la comunicación interna. Se trata de intervenir la forma y el fondo.

Con el correr del tiempo, y con una comunicación inmediata en la palma de la mano, Ceci ha observado un incremento en el interés de escuelas e instituciones que tocan a su puerta pidiendo ayuda para corregir problemas de comunicación interna y abordarlos de forma adecuada. “Muchos están preocupados por comunicarles a los padres o a los subalternos situaciones de acoso, por ejemplo, y piden acompañamiento para llevar el mensaje y que no suceda (...) Me parece un triunfo, para quienes nos hemos dedicado a la comunicación, que las empresas estén identificando que hay otras formas de relacionarse y otras formas de decir lo que se quiere decir o instruir lo que se quiere instruir. Hay que seguir picando piedra”. Luego de años de experiencia el triunfo es que germine el interés en las instituciones por alcanzar una comunicación asertiva, efectiva y con perspectiva de género.

Comunicación asertiva y efectiva

Cecilia Castillo ofrece asesoría y capacitación de forma independiente en la comunicación asertiva y efectiva con perspectiva de género, así como relaciones públicas para empresas, instituciones educativas y de gobierno. Se puede contactar al teléfono 3318927445 o al correo electrónico cecispeaker@gmail.com.

CT