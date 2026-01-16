Olinia, el primer auto eléctrico mexicano: Precios, características y cuándo sale

Olinia es el auto eléctrico 100% mexicano que está diseñado para trayectos urbanos y de barrio, a diferencia de los automóviles tradicionales, la arquitectura de este tiene como base la simplicidad y en el uso de componentes nacionales a bajo costo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto y dejó en claro que este auto será el más accesible del mercado, y que está diseñado para transformar la movilidad en las ciudades mexicanas.

El objetivo principal es que sustituya a los mototaxis y a los pequeños vehículos de carga que circulan en centros históricos, pensado para trayectos cortos, calles estrechas y zonas con alta densidad peatonal, ofreciendo una alternativa más segura y sostenible.

Hecho con componentes nacionales y desarrollado por profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones

Características del auto

Aún se encuentra en fase de diseño pero esto es lo que se sabe:

El vehículo tendrá tres versiones en las que en todas se podrá recargar la batería en enchufes domésticos, con sus propia autonomía de 100 kilómetros y velocidad limitada a 50km/h, lo suficiente para moverse en lo local, su batería será de litio-ferrofosfato por su estabilidad y bajo costo.

Versión personal : será un pequeño automóvil de dos plazas para desplazamientos individuales o en pareja.

: será un pequeño automóvil de dos plazas para desplazamientos individuales o en pareja. Versión mototaxi : este está diseño para sustituir a los mototaxis con mayor estabilidad, cinturones de seguridad y protección contra el clima.

: este está diseño para sustituir a los mototaxis con mayor estabilidad, cinturones de seguridad y protección contra el clima. Versión de carga: destinado a repartidores y pequeños comercios; permitiéndoles transportar mercancías de última milla de forma electrónica.

Se estima que el tiempo de recarga sea entre cuatro y seis horas, y no se descarta que en el futuro se podrían habilitar estaciones de carga rápida en algunas zonas urbanas.

Gobierno de México

¿Cuándo sale a la venta?

El cronograma del proyecto es el siguiente:

Prototipo listo: estará listo a mediados de 2026

Presentación oficial: será durante 2026

Producción en serie: comenzará en el primer trimestre de 2027

Lanzamiento al mercado: en el primer trimestre de 2027

Por tanto, Olinia podría comenzar a venderse en 2027 , una vez que las primeras unidades salgan de la planta de Puebla.

¿Cuánto costará?

Sheinbaum confirmó que el modelo más económico de Olinia tendrá un precio aproximado de 90 mil pesos, llegando a los 150 mil pesos, siendo una cifra muy por debajo que otros autos eléctricos que se venden en México. Pues la idea es que cualquier persona o pequeño comerciante pueda adquirirlo sin tener que endeudarse.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR