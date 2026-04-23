¿Qué pasó con el precio original del Olinia? Durante un reciente foro académico organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el coordinador oficial del proyecto, Roberto Capuano, confirmó la noticia que muchos temían: el Olinia ya no costará los prometidos 90 mil pesos.

La cruda realidad de la industria automotriz y los elevados costos de producción han obligado al equipo a replantear toda la estrategia financiera. Ahora, el nuevo precio objetivo rondará los 150 mil pesos , estableciendo un tope máximo estricto de 200 mil pesos para su venta al público general.

¿Por qué el auto eléctrico mexicano Olinia ya no costará 90 mil pesos?

Este drástico ajuste responde a factores técnicos y legales ineludibles en la fabricación de autos eléctricos modernos . La costosa integración de baterías de litio, sumada a la obligatoriedad por ley de incluir sistemas de seguridad avanzados como frenos ABS y bolsas de aire, encareció significativamente el desarrollo.

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Aunque el incremento representa un golpe al bolsillo, el vehículo seguirá siendo la opción más económica del mercado nacional, compitiendo muy por debajo de modelos convencionales de combustión que actualmente superan los 220 mil pesos en las agencias automotrices de todo el país.

¿Qué pasó con el lanzamiento de Olinia?

El cuándo y el dónde también sufrieron modificaciones sustanciales que todo futuro comprador debe conocer. Aunque inicialmente se había generado gran expectativa por un lanzamiento espectacular durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, la realidad es que en esa fecha únicamente veremos un prototipo funcional de exhibición. La producción en serie y la comercialización oficial del auto Olinia se han retrasado de manera oficial hasta el primer semestre de 2027, exigiendo paciencia a los consumidores que esperaban adquirirlo pronto.

Por otro lado, todo el proceso de diseño, ensamblaje y fabricación se concentrará exclusivamente en el estado de Puebla , específicamente dentro de las instalaciones del Centro Nacional de Diseño Automotriz. Un equipo multidisciplinario conformado por más de 70 especialistas del Instituto Politécnico Nacional ya trabaja a marchas forzadas.

Su misión es garantizar que cada componente del vehículo sea 100% mexicano, fortaleciendo así la cadena de suministro local impulsada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum y reduciendo la dependencia tecnológica del extranjero en el sector automotriz.

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Limitaciones técnicas clave: lo que debes saber antes de comprar un auto Olinia

Si planeas adquirir este innovador vehículo, es vital entender cómo funcionará en la vida diaria y cuáles son sus restricciones operativas. Aquí te dejamos los puntos más importantes a considerar:

Velocidad restringida: Su motor está diseñado exclusivamente para entornos urbanos y topado a 70 km/h, por lo que es inviable usarlo en carretera.

Su motor está diseñado exclusivamente para entornos urbanos y topado a 70 km/h, por lo que es inviable usarlo en carretera. Autonomía urbana: Su batería ofrece apenas 150 kilómetros por carga, ideal solo para trayectos cortos.

Su batería ofrece apenas 150 kilómetros por carga, ideal solo para trayectos cortos. Carga lenta: No contará con sistemas de carga ultrarrápida.

En conclusión, aunque el Olinia rompe su gran promesa inicial de ser un coche a precio de motocicleta , sigue representando un paso histórico para la electromovilidad en México.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-