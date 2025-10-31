El fin de semana ha llegado y también el fin de mes en Farmacia Guadalajara. Aprovecha los súper descuentos que trae para ti y cierra con broche de oro octubre.

En este Halloween 2025, no te asustes con los precios altos y aprovecha la variedad de descuentos que Farmacia Guadalajara tiene para ti. Aquí te compartimos las grandes ofertas, que van desde el 30% hasta el 50% de descuento. No importa lo que se te antoje, pues podrás encontrar desde shampoo para lucir un cabello radiante hasta una rica botana y mucho más, que podrás descubrir en esta nota.

30% de descuento en Farmacia Guadalajara

Marca Pan Bueno

Pan de Muerto Pan Bueno, 80 gramos, de 19.50 pesos a 12.50 pesos.

Pan de Muerto Pan Bueno Relleno de Chocolate, 100 g, de 25.80 pesos a 16.50 pesos.

Marca Granvita

Avena Instantánea Granvita Sabor Miel con Nuez, 35 gramos, de 7.00 pesos a 4.90 pesos.

Avena Integral Granvita, 400 g, de 15.00 pesos a 9.50 pesos.

Avena Instantánea Granvita Sabor Vainilla con Almendras, 35 g, de 7.00 pesos a 4.90 pesos.

Biocereal Granvita con Arándanos, Almendras y Amaranto, 180 g, de 30.00 pesos a 19.50 pesos.

Galletas Granvita con Avena, Arándanos y Chispas Sabor Yoghurt, 60 g, de 13.10 pesos a 8.50 pesos.

Granola Granvita con Frutas, 400 g, de 52.00 pesos a 33.50 pesos.

Shampoo

Shampoo Head & Shoulders Suave y Manejable 2 en 1, mil 375 mililitros, de 103.90 pesos a 72.50 pesos.

Shampoo Head & Shoulders Limpieza Renovadora 2 en 1, mil 375 ml, de 103.90 pesos a 72.50 pesos.

Shampoo Head & Shoulders Men Old Spice, 375 ml, de 103.90 pesos a 72.50 pesos.

Shampoo Pantene Pro-V Control Caída, 400 ml, de 105.40 pesos a 73.50 pesos.

Shampoo Herbal Essences Classic Smooth, 400 ml, de 92.10 pesos a 64.00 pesos.

Shampoo Pantene Pro-V Bambú, 400 ml, de 105.40 pesos a 73.50 pesos.

Shampoo Herbal Essences Anti-Frizz Lavanda y Almendras, 400 ml, de 92.10 pesos a 64.00 pesos.

Shampoo Head & Shoulders Anti-Comezón Menta Refrescante, 375 ml, de 103.90 pesos a 72.50 pesos.

Shampoo Herbal Essences Hidrata Agua de Coco & Jazmín, 400 ml, de 92.10 pesos a 64.00 pesos.

Shampoo Pantene Pro-V Hidratación Extrema, 400 ml, de 94.30 pesos a 66.00 pesos.

35% de descuento en Farmacia Guadalajara

Marca Atún Tuny

Ensalada de Atún Tuny con Mayonesa, 135 gramos, de 23.90 pesos a 15.50 pesos.

Ensalada con Atún Tuny To Go, 135 g, de 27.00 pesos a 17.50 pesos.

Ensalada Tuny con Atún sin Mayonesa, 110 g, de 24.40 pesos a 15.50 pesos.

Atún Tuny Clásico Aleta Amarilla en Trozos en Agua, 75 g, de 24.80 pesos a 16.00 pesos.

Atún Tuny Jumbo Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua, 295 g, de 47.60 pesos a 30.90 pesos.

Desodorantes

Desodorante Stefano Black en Aerosol, 159 mililitros, 98.90 pesos.

Antitranspirante Speed Stick ADN Original en Aerosol, 91 gramos, 98.90 pesos.

Antitranspirante Lady Speed Stick 24/7 Pro 5 en Aerosol, 91 g, 98.90 pesos.

Antitranspirante Speed Stick Stainguard Clean en Aerosol, 91 g, 98.90 pesos o 2 por 105 pesos.

Antitranspirante Palmolive Neutro Balance en Aerosol, 150 ml, 104.50 pesos.

Antitranspirante Lady Speed Stick 24/7 Powder Fresh en Aerosol, 150 ml, 98.90 pesos.

50% de descuento en Farmacia Guadalajara

Jeringas para Insulina Ultra-Fine 0.3 mililitros 31G x 6 milímetros, 10 piezas, de 152.89 pesos a 59.89 pesos.

Jeringas para Insulina Ultra-Fine 1 ml 31G x 6 mm, 10 piezas, de 152.89 pesos a 59.89 pesos.

Jeringas para Insulina Ultra-Fine 0.5 ml 31G x 6 mm, 10 piezas, de 152.89 pesos a 59.89 pesos.

Jeringas para Insulina Ultra-Fine 0.3 ml 31G x 6 mm, 30 piezas, de 373.33 pesos a 146.79 pesos.

Jeringas para Insulina Ultra-Fine 0.5 ml 31G x 6 mm, 30 piezas, de 373.33 pesos a 146.79 pesos.

Agujas para Insulina Ultra-Fine 32G x 4 mm, 10 piezas, de 186.67 pesos a 73.40 pesos.

Solanum

Colágeno Solanum 500 miligramos, 45 cápsulas, de 208.80 pesos a 156.60 pesos.

Platinum 50+ Solanum 60 mg, 45 cápsulas, de 175.80 pesos a 131.85 pesos.

Complejo B Solanum, 30 cápsulas, de 143.50 pesos a 71.51 pesos.

Mushroom Complex Solanum, mezcla de hongos suplemento alimenticio, 60 cápsulas, de 319.00 pesos a 152.51 pesos.

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

