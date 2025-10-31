Impulsan una industria tequilera más sustentable

La industria tequilera implementó una serie de acciones y estrategias en su agenda de sustentabilidad, lo que la hace una de las cadenas productivas más activas en este tema.

Sofía Hernández Morales, coordinadora del Comité de Sustentabilidad de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) , explicó que la agenda de sustentabilidad es de suma importancia para este sector.

“ La industria está muy sensible a cómo puede ser sostenible en el tiempo y qué puede hacer desde el diseño y la operación ”, comentó.

Explicó que la Cámara, en conjunto con todas las empresas, ha trabajado en una agenda que aborda diferentes temas clave.

Uno de ellos es el cero uso de agua en las plantaciones de agave, el cual se aplica prácticamente en todas las plantaciones ubicadas en la zona que comprende la Denominación de Origen del Tequila.

“ El agave es un cultivo muy noble, es un cultivo que se adapta, es resiliente y, en este contexto, a diferencia de otros cultivos, no necesita agua para riego, el desarrollo de la planta está previsto con el riego de temporal y puede desarrollarse y tener un crecimiento natural ”, explicó la Hernández Morales.

Responsabilidad social empresarial, vital para la CNIT

Otro tema es el aprovechamiento del bagazo, que la industria está reintegrando a la cadena.

“ La industria está actuando a través de dos líneas, una de ellas tiene que ver con el compostaje de este bagazo y de esa manera regresa a las parcelas agrícolas ”, explicó.

Otra línea es el uso de ese bagazo en la incorporación de las calderas como fuente de energía.

“ El mayor consumo de energía en las destilerías son las calderas, y por muchas décadas estas calderas operaban con combustibles fósiles, particularmente con diésel, pero ahora muchas han transitado a gas natural y otras más han transitado hacía biomasa y el potencial uso del bagazo ”, detalló.

Comentó que hay empresas que ya tienen calderas de biomasa y otras que están en transición, por lo que el uso del bagazo es una alternativa excelente.

La directiva explicó que la industria también está incursionando en el uso de energías renovables mediante el uso de calderas a gas natural y calderas de biomasa con gas.

“ Hay empresas que están en esa transición a la cogeneración y ese biogás que proviene del tratamiento de las vinazas lo ingresan a unas turbinas de cogeneración y se convierte en energía eléctrica, es decir que se puede generar energía calórica para las calderas o energía eléctrica para el proceso ”, añadió.

Explicó que la industria se fijó como meta aumentar un 12 % el consumo de energía renovable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF