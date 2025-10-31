Llaman a defender la unidad de la industria tequilera

En el marco del Día del Tequilero, los industriales del tequila, autoridades estatales y municipales hicieron un llamado a defender la unidad del sector.

Roberto Ciprés Cruces, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, comentó que el Día del Tequilero recuerda al sector que esta no es solo una bebida: es una forma de vida, un símbolo de identidad y un legado que se defiende con orgullo. ”Y hoy es momento de reconocer lo que hemos construido juntos y lo que nos espera hacia el futuro”.

Durante su discurso, añadió que la industria tequilera ha aprendido a innovar sin perder las raíces, a crecer con responsabilidad para mirar al futuro sin olvidar de dónde venimos.

“El Tequila no se improvisa. Se cuida, se certifica y se defiende. Nuestra Denominación de Origen es un logro colectivo y un compromiso permanente. Es la garantía de que cada gota lleva consigo trazabilidad, autenticidad y excelencia. Gracias a la labor conjunta de productores, industriales, envasadores, autoridades y, desde luego, al Consejo Regulador del Tequila, hoy podemos decir con orgullo que somos ejemplo mundial de una cadena productiva que respeta la normatividad, el medio ambiente y al consumidor”, dijo.

Finalmente, el líder de los tequileros hizo un llamado a “mantener la unidad, el diálogo, a construir juntos el camino que nos permita seguir creciendo, sin perder lo que nos hace únicos: nuestra pasión, nuestra identidad y nuestro compromiso con la calidad”.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, se comprometió a promocionar y defender al tequila a nivel nacional e internacional.

“La industria tequilera merece gobiernos que la respalden y que la apoyen”, afirmó.

El Mandatario aseguró que las grandes industrias que cuentan con Denominación de Origen en el mundo tienen un solo Consejo Regulador.

“En México tenemos que conservar al Consejo Regulador del Tequila como el único ente regulador de nuestra bebida tradicional”, afirmó.

Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, dijo que el tequila no es solo una bebida; es una fuente de desarrollo económico del país.

En el marco del Día del Tequilero, directivos de las principales empresas del sector hablan sobre lo que significa ser tequilero

“Para mí el tequila es un compromiso conmigo mismo, con mi familia, con mi comunidad, con México y Jalisco. El tequila es una bebida que representa a México en todo el mundo y llevarla a través de esta historia de familia es un gran compromiso” Jaime Orendain Giovannini, Director General Adjunto de Tequila Arette.

“Ser tequilero implica un motivo de orgullo, porque tequila es mucho más que un destilado, es motivo de orgullo, es cultura, es identidad nacional y es carta de presentación de México en el mundo” Mauricio Soriano Ariza, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pernord Ricard.

El sector tequilero ha aprendido a innovar sin perder las raíces.

“Es un motivo de orgullo poder participar en esta categoría y ser parte de lo emblemático que es el tequila para México y el poder llevar tequila a todo el mundo” Alan Loredo, Vicepresidente de Relaciones Corporativas Diageo México.

“Es parte de mi vida, yo nací entre agaves, nací en una familia tequilera. El tequila no solo es una bebida; es tradición, es cultura, es la representación de México en el mundo y un motivo de orgullo” Rodolfo González, Presidente de Destiladora González González.

“Para mí es un honor muy profundo poder estar en esta industria porque te hace ser más mexicana, tener esta oportunidad y a través del tequila representar a México en el mundo es uno de los más grandes honores que he tenido” Carmen Villarreal, Presidenta de Casa San Matías.

Ejemplo mundial de cuidado al medio ambiente, respeto a las normas y al consumidor.

“Es mi razón de vivir, es algo en lo que tuve la fortuna de nacer, gracias a mi papá Don Julio, y es algo que me llena de orgullo, es una responsabilidad y representa una gran satisfacción” Francisco González, Presidente de Reserva de Los González.

“Es un gran compromiso con nuestro querido México, con nuestro estado y con todos aquellos consumidores que disfrutan esta bebida tan emblemática que no solo nos representa como país, es la identidad que nos une, es un gran orgullo y un gran respeto” Carlos Orendain Zamudio, Presidente de Tequila Orendain de Jalisco.

Más que una bebida, el tequila es emblema de la mexicanidad y fuente económico de desarrollo económico para el país.

Reconocen trayectoria de Don Juan Francisco Beckmann Vidal

Este día, los industriales del sector reconocieron la trayectoria de Don Juan Francisco Beckmann Vidal, presidente de José Cuervo, con el “Galardón el Sueño”.

El presidente de la CNIT, Roberto Ciprés, y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, entregaron el reconocimiento a Juan Domingo Beckmann Legorreta.

“Este reconocimiento es para mi padre y para toda la familia y la gente que ha participado en la construcción del tequila. Para mí es muy bonito recibirlo y al mismo tiempo también te obliga a seguir cuidándolo”, dijo.

Durante su discurso, Juan Domingo Beckmann Legorreta destacó las aportaciones de su padre, conjuntamente con otros tequileros, desde la protección del tequila, la creación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, la Denominación de Origen y la creación del Consejo Regulador del Tequila.

“En otros países del mundo se tiene un Consejo Regulador que protege la champagne, el coñac, el jerez, el whisky escocés y nos pone en esas ligas, y creo que fue la visión que tenía mi papá de que el tequila tenía que estar al tú por tú con las mejores bebidas del mundo”, expresó.

Finalmente, Juan Domingo Beckmann Legorreta hizo un llamado a los industriales del sector a mantener la unidad y trabajar juntos en beneficio de la categoría tequila.

“Que compitamos, pero que no nos peleemos, que pensemos primero en la categoría y trabajar en cómo construyamos al tequila a nivel internacional para que siga siendo una bebida reconocida”, concluyó.

Industriales del tequila, autoridades estatales y municipales exhortaron a proteger la unión del sector.

