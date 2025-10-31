La CNIT y empresas fomentan consumo responsable de bebidas con alcohol

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) impulsa el consumo responsable de bebidas con alcohol.

El objetivo es que el consumidor aprecie y deguste el tequila, que beba en términos de calidad, no de volumen, y adquiera hábitos de moderación.

Karina Ley Parra, coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la CNIT, explicó que el consumo responsable y moderado es uno de los ejes principales del Comité de Responsabilidad Social.

Añadió que, como industria, están trabajando en educar al consumidor para que sepa distinguir entre el consumo moderado y el uso nocivo del alcohol.

“Nuestra postura como industria tequilera no es la prohibición, sino acercar información para que el consumidor tome decisiones con información asertiva, que las decisiones sean de autocuidado y respetar las decisiones de un tercero”, comentó.

La CNIT imparte talleres de concientización al sector tequilero, universidades y público en general, advirtiendo sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol y promoviendo la moderación. Con estos programas se busca reducir los accidentes relacionados con la combinación de alcohol y volante.

De igual manera, se capacita al personal de centros de consumo sobre servicio responsable y reciclaje de vidrio.

Otra de las acciones consiste en informar al consumidor sobre el trago estándar. Es crucial aclarar que este concepto es una unidad de medida, que en México equivale a 13 gramos de alcohol puro. Con base en esta medida, las pautas de consumo moderado son de hasta cuatro copas para los hombres y tres para las mujeres, en 24 horas y de forma espaciada.

Por su parte, Rocío Melendrez, Directora de Políticas Globales y Alcohol en Sociedad para Latinoamérica de la empresa Pernod Ricard, explicó que se han implementado varias iniciativas en conjunto con la Cámara.

Indicó que, como empresa, han puesto al servicio de la Cámara y de los socios iniciativas como el “Programa de Entrenamiento Sobre Conducción y Sobriedad”, y la campaña “Drink More Water” (“Bebe Más Agua”).

“Son campañas globales nuestras, pero nosotros ya las hemos puesto a disposición de la Cámara para que sea más bien un esfuerzo de industria; con esto no buscamos promover ninguna marca, de hecho toda la publicidad es institucional”, explicó.

“Lo que queremos es que estos mensajes lleguen cada vez a más gente, por eso si lo hacemos como empresa nuestros esfuerzos serán limitados y aislados, en cambio, si trabajamos de manera coordinada con nuestro socio estratégico, como la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, podemos ampliar el alcance y promover estos temas al interior de la industria”, añadió.

La primera iniciativa que lanzaron a nivel global como empresa fue el “Programa de Entrenamiento Sobre Conducción y Sobriedad”.

“El programa busca evitar la combinación alcohol y volante, concientizar a la gente que es peligrosísimo tomar y manejar”, precisó.

La otra campaña es “Drink More Water” (“Bebe Más Agua”), mediante la cual promueven la hidratación de los consumidores durante la ingesta de alcohol.

“Es importante que promovamos un consumo moderado, quien decida tomar debe hacerlo de manera moderada y responsable. “Drink More Water” es una herramienta mediante la cual fomentamos la hidratación antes de consumir alguna bebida alcohólica e intercalar el consumo de agua entre copa y copa”, explicó.

