Este viernes 31 de octubre, el peso mexicano comenzó la mañana con una tendencia a la baja frente al dólar.

El precio del dólar se cotiza en 18.54 pesos por unidad en promedio, lo que representa una depreciación del 0.10% de la moneda mexicana respecto al cierre del jueves.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 31 de octubre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.5380 pesos por dólar para este viernes 31 de octubre.

Otras divisas

El día de hoy, viernes 31 de octubre, el peso mexicano se ubica como la octava moneda con más pérdidas frente al dólar entre las principales divisas seguidas por Bloomberg.

Los mayores retrocesos los registran:

Dólar neozelandés (0.45%)

Rand sudafricano (0.31%)

Libra esterlina (0.30%)

Por otro lado, solo tres monedas registran ganancias:

Won surcoreano (0.14%)

Real brasileño (0.05%)

Yen japonés (0.01%)

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 31 de octubre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 16.95 19.04 BBVA Bancomer 17.67 18.81 Banorte 17.35 18.85 Citibanamex 17.95 18.97 Scotiabank 17.40 19.00

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

