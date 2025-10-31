Viernes, 31 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Este 31 de octubre, el peso inicia la mañana a la BAJA frente al dólar

El peso inicia la mañana de este viernes, 31 de octubre con una tendencia a la baja frente al dólar

Por: El Informador

Esta mañana del 31 de octubre, el peso mexicano baja frente al dólar. UNSPLASH/ A. GREY/ESPECIAL/ CHAT GPT

Esta mañana del 31 de octubre, el peso mexicano baja frente al dólar. UNSPLASH/ A. GREY/ESPECIAL/ CHAT GPT

Este viernes 31 de octubre, el peso mexicano comenzó la mañana con una tendencia a la baja frente al dólar.

El precio del dólar se cotiza en 18.54 pesos por unidad en promedio, lo que representa una depreciación del 0.10% de la moneda mexicana respecto al cierre del jueves.

Lee también: Pensión IMSS e ISSSTE: Pago extra que recibirán beneficiarios en noviembre 2025

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 31 de octubre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.5380 pesos por dólar para este viernes 31 de octubre.

Otras divisas

El día de hoy, viernes 31 de octubre, el peso mexicano se ubica como la octava moneda con más pérdidas frente al dólar entre las principales divisas seguidas por Bloomberg.

Te puede interesar: Pensión IMSS: ¿cuánto recibirán de aguinaldo en noviembre?

Los mayores retrocesos los registran:

  • Dólar neozelandés (0.45%)
  • Rand sudafricano (0.31%)
  • Libra esterlina (0.30%)

Por otro lado, solo tres monedas registran ganancias:

  • Won surcoreano (0.14%)
  • Real brasileño (0.05%)
  • Yen japonés (0.01%)

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 31 de octubre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.70  19.10
Banco Azteca 16.95  19.04
BBVA Bancomer 17.67  18.81
Banorte 17.35  18.85
Citibanamex 17.95  18.97
Scotiabank 17.40  19.00

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones