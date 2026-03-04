Este miércoles 4 de marzo, Farmacias Guadalajara lanza grandes ofertas; ofrece el 40 % de descuento en algunas marcas de medicamentos. En esta nota te compartimos cuáles son y, asimismo, otras ofertas en productos que podrías buscar. Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara del 40 % de descuento este miércoles 4 de marzo. Estos son los medicamentos y otros productos:Línea SyncolLínea Sensibit y Deafloxen F (excepto Sensibit D)Línea Oral-BRecuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS