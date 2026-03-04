Este miércoles 4 de marzo, Farmacias Guadalajara lanza grandes ofertas; ofrece el 40 % de descuento en algunas marcas de medicamentos. En esta nota te compartimos cuáles son y, asimismo, otras ofertas en productos que podrías buscar.

Ofertas Farmacia Guadalajara hoy 4 de marzo del 40 %

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara del 40 % de descuento este miércoles 4 de marzo. Estos son los medicamentos y otros productos:

Línea Syncol

Syncol Nocturno 650 miligramos/25 mg, 12 comprimidos: De 220 a 122. 50 pesos

Syncol 500 mg/25 mg/15 mg, 12 comprimidos: De 183 a 92. 51 pesos

Syncol 500 mg/25 mg/15 mg, 24 comprimidos: De 239 a 133 pesos

Syncol Dual 275 mg/300 mg, 12 tabletas: De 241 a 116.50 pesos

Línea Sensibit y Deafloxen F (excepto Sensibit D)

Sensibit Alergias Solución Pediátrica, 30 mililitros. De 182 a 110 pesos

Sensibit 10 mg, 10 tabletas: De 273 a 165 pesos

Sensibit-Rin 30 mg/5 mg, 20 cápsulas: De 604 a 365 pesos



Tempra

Tempra Forte 650 mg, 24 tabletas: De 206 a 123 pesos

Tempra Forte 650 mg, 24+12 tabletas: De 267 a 160 pesos

Línea Oral-B

Enjuague bucal Oral-B para gingivitis, sabor a menta, 350 ml: De 308 a 184.50 pesos

Enjuague bucal Oral-B Pro-Salud Multi Protección Menta Fresca, 500 ml: De 126.50 a 75.50 pesos

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Disney Princess, 1 pieza: De 535.50 a 320.90 pesos

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Disney Pixar Cars de pilas, 1 pza: De 535.50 a 320.90 pesos

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com.

