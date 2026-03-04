Miércoles, 04 de Marzo 2026

Economía |

Aprovecha el 40 % de descuento en Farmacia Guadalajara HOY 4 de marzo

Farmacia Guadalajara tiene hasta 40 % de descuento en productos como shampoos, desodorantes y más; aprovecha las ofertas de hoy 4 de marzo

Por: Anel Solis

Farmacia Guadalajara ha lanzado su boletín de ofertas donde destacan grandes descuentos para este 4 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este miércoles 4 de marzo, Farmacias Guadalajara lanza grandes ofertas; ofrece el 40 % de descuento en algunas marcas de medicamentos.   En esta nota te compartimos cuáles son y, asimismo, otras ofertas en productos que podrías buscar. 

Ofertas Farmacia Guadalajara hoy 4 de marzo del 40 % 

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara del 40 % de descuento este miércoles 4 de marzo. Estos son los medicamentos y otros productos:

Línea Syncol

  • Syncol Nocturno 650 miligramos/25 mg, 12 comprimidos: De 220 a 122. 50 pesos
  • Syncol 500 mg/25 mg/15 mg, 12 comprimidos: De 183 a 92. 51 pesos
  • Syncol 500 mg/25 mg/15 mg, 24 comprimidos: De 239 a 133 pesos
  • Syncol Dual 275 mg/300 mg, 12 tabletas: De 241 a 116.50 pesos

Línea Sensibit y Deafloxen F (excepto Sensibit D)

  • Sensibit Alergias Solución Pediátrica, 30 mililitros. De 182 a 110 pesos
  • Sensibit 10 mg, 10 tabletas: De 273 a 165 pesos
  • Sensibit-Rin 30 mg/5 mg, 20 cápsulas: De 604 a 365 pesos

     Tempra
  • Tempra Forte 650 mg, 24 tabletas: De 206 a 123 pesos
  • Tempra Forte 650 mg, 24+12 tabletas: De 267 a 160 pesos

Línea Oral-B

  • Enjuague bucal Oral-B para gingivitis, sabor a menta, 350 ml: De 308 a 184.50 pesos
  • Enjuague bucal Oral-B Pro-Salud Multi Protección Menta Fresca, 500 ml: De 126.50 a 75.50 pesos
  • Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Disney Princess, 1 pieza: De 535.50 a 320.90 pesos
  • Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Disney Pixar Cars de pilas, 1 pza: De 535.50 a 320.90 pesos

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com

