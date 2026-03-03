SAT confirma quiénes pueden usar el simulador de la Declaración Anual 2025

En este mes de marzo, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su Declaración Anual 2025. Para este ejercicio, el SAT confirmó la habilitación oficial de un simulador que ayudará a quienes deban cumplir con esta obligación fiscal, que es una de las más importantes del año.

¿Quiénes pueden usar el simulador de la Declaración Anual 2025?

El simulador de la Declaración Anual 2026 lo pueden usar las personas físicas que obtuvieron ingresos durante el año 2025 bajo diversos regímenes.

Estos son los perfiles que tienen la obligación de presentar su declaración anual y que deben usar el simulador Anual 2025:

Se encuentran aquellos que percibieron ingresos por sueldos y salarios de dos o más empleadores de forma simultánea.

Quienes superaron los 400 mil pesos anuales.

¿Cómo usar el simulador de la Declaración Anual 2025 del SAT?

La gran ventaja del uso del simulador de la Declaración Anual 2026 del SAT es que no necesitas acudir a las oficinas del SAT para llevar a cabo el proceso; el trámite es 100 % digital a través del portal oficial.

Estos son los requisitos para usar el simulador de la Declaración Anual 2026 del SAT:

RFC y tu contraseña vigente o la e.firma

Una vez dentro del apartado de “Declaraciones”, tendrás que seleccionar la opción de “Simulador” y elegir el ejercicio 2025. De esta manera, el sistema te mostrará automáticamente los ingresos reportados por tus patrones y las facturas que fueron clasificadas como deducciones personales.

Recuerda que durante la navegación, es vital revisar la pestaña de “Deducciones personales”. Aquí aparecerán los gastos facturados con el uso de CFDI correcto (como honorarios médicos o primas de seguros).

